Grâce à cette astuce méconnue, il dort dans des villas à 1000 € la nuit sans payer

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Rafael lors d'un séjour à l'étranger

Un homme d’affaires basé à Londres a trouvé une astuce pour séjourner dans des villas de rêve sans débourser un centime.

Quoi de mieux que de passer ses vacances dans de luxueuses villas à l’autre bout du monde sans rien payer ?

Rafael, un entrepreneur canadien de 46 ans installé à Londres depuis 18 ans, en a fait sa spécialité. Il utilise un système d’échange de logements qui lui permet de voyager sans frais d’hébergement.

Cette astuce lui a offert la possibilité de séjourner dans des appartements et résidences de luxe… gratuitement, rapporte le site LADbible.

Rafael Crédit Photo : DR

Séjourner dans un logement de rêve sans payer

Le quadragénaire, qui travaille à distance, voyage pour ses vacances et ses déplacements professionnels.

Au total, il affirme avoir réalisé environ 25 échanges de logement en trois ans, notamment à Bali, aux Bahamas et à Bangkok.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Rafael est gagnant dans cette histoire. Et pour cause : il vit dans un appartement d’une chambre dans la capitale britannique, qu’il échange lors de ses voyages contre des logements de rêve.

Extérieur d'une villa où Rafael a séjourné Crédit Photo : DR

Ce dernier passe par HomeExchange, un service dont l’abonnement annuel s’élève à 215 euros. Cette formule lui donne accès à près de 550 000 propriétés dans 155 pays à travers le monde.

Pour Rafael, ce dispositif est idéal pour économiser de l’argent. Ses seules dépenses concernent le temps passé à organiser l’échange, les frais de ménage avant et après le séjour, ainsi que quelques petites attentions pour les invités.

Il estime que les économies réalisées dépassent largement les coûts des hôtels traditionnels.

La suite après cette vidéo

Dormir dans des villas à 1000 euros la nuit

Dans les colonnes de nos confrères, Rafael évoque l’un de ses échanges les plus mémorables, qui a eu lieu à Bali, où il a logé dans une somptueuse villa perchée sur une falaise à environ 1 160 euros la nuit.

« C’était une villa de trois chambres perchée au sommet d’une falaise, avec vue sur l’une des plages les plus luxueuses de Bali, au sein d’un complexe cinq étoiles haut de gamme, avec mon propre personnel et une piscine à débordement », raconte-t-il.

Il ajoute :

« Je me réveillais, mon petit-déjeuner était préparé. Ça coûtait littéralement 1 160 euros la nuit pour y séjourner, et moi, j’y étais gratuitement ».

Extérieur d'une villa où Rafael a séjourné Crédit Photo : DR

Le Canadien, fondateur de la marque Vieve, affirme n'avoir que rarement rencontré de problèmes lors de ses échanges de logements et assure que les avis laissés par les utilisateurs contribuent fortement à instaurer un climat de confiance.

« Tu séjournes dans la maison de quelqu’un d’autre. Les gens qui font partie de cette communauté comprennent la valeur du concept. Il y a une sorte d’incitation mutuelle à bien se comporter », explique-t-il.

Il conseille ainsi aux débutants d’optimiser leur profil et d’utiliser les meilleures photos possibles afin de donner envie aux autres utilisateurs de séjourner chez eux. Enfin, il recommande de ne pas réserver ses billets d’avion trop tôt afin de garder une certaine flexibilité.

Intérieur d'une villa où Rafael a séjourné Crédit Photo : DR

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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