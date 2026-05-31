Pourquoi votre oreiller jaunit beaucoup plus vite que vous ne le pensez

Au départ, les oreillers sont bien blancs, propres et donnent une vraie impression de fraîcheur. Puis, avec le temps, des traces jaunes commencent souvent à apparaître petit à petit.

Beaucoup pensent immédiatement que cela vient uniquement de la transpiration pendant la nuit. Pourtant, ce jaunissement peut être accéléré par plusieurs habitudes très fréquentes du quotidien.

Et certaines passent complètement inaperçues.

Le réflexe que beaucoup de personnes oublient

Un oreiller absorbe énormément de choses au fil des nuits : transpiration, humidité, produits pour les cheveux, crème pour le visage ou encore sébum naturel de la peau.

Le problème, c’est que beaucoup de personnes lavent régulièrement leurs draps… mais beaucoup plus rarement leurs oreillers eux-mêmes.

Avec le temps, toute cette humidité finit par s’accumuler dans les fibres et peut accélérer l’apparition des traces jaunes.

Pourquoi certains oreillers jaunissent encore plus vite

Dormir les cheveux encore légèrement humides peut par exemple accentuer le phénomène. Même chose pour certaines crèmes de nuit ou huiles capillaires qui imprègnent progressivement le tissu.

La chaleur joue aussi un rôle important, surtout pendant l’été ou dans les chambres peu aérées.

Et contrairement à ce que beaucoup pensent, une taie d’oreiller seule ne suffit pas toujours à protéger complètement l’intérieur.

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Le bon réflexe pour limiter les traces jaunes

Pour garder un oreiller propre plus longtemps, il est conseillé de le laver régulièrement lorsque le modèle le permet.

Beaucoup de fabricants recommandent également d’utiliser une protection supplémentaire sous la taie, afin de limiter l’humidité qui pénètre directement dans l’oreiller.

Aérer la chambre et laisser respirer la literie quelques minutes le matin peut aussi aider à limiter l’humidité accumulée pendant la nuit.

Le détail auquel peu de gens pensent vraiment

Beaucoup replient immédiatement leur couette et referment complètement le lit dès le réveil. Pourtant, cela peut garder davantage d’humidité emprisonnée dans les tissus.

Laisser le lit “respirer” un petit moment avant de tout remettre en place reste souvent une habitude simple mais utile.

Avec le temps, ces petits réflexes peuvent aider à garder des oreillers plus frais et à ralentir leur jaunissement.