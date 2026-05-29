Vous devez absolument vider votre compte bancaire avant le 31 mai, selon les experts

Si vous ne voulez pas perdre d’argent en juin, il est impératif de vider votre compte courant dès maintenant pour faire des économies. On vous explique.

Au quotidien, il est important de bien gérer son argent pour ne pas en perdre. Cependant, il peut être difficile de comprendre tous les mécanismes bancaires. Pour cette raison, de nombreux Français n’ont pas encore de compte épargne et stockent tout leur argent sur leur compte courant. Une mauvaise habitude qui peut impacter vos économies.

Crédit photo : iStock

En effet, les comptes courants sont rémunérés à 0% et ne génèrent aucun intérêt. Ainsi, contrairement à un livret d’épargne, vous ne gagnez pas d’argent supplémentaire grâce à la somme que vous gardez sur votre compte courant. Pire encore : laisser vos économies sur votre compte courant peut vous faire perdre de l’argent.

Ne pas perdre d’argent

Pour mieux comprendre la situation, voici un exemple donné par le site spécialisé Goodvest : imaginons que vous ayez placé 10 000 euros sur un livret A avec un taux de 1,5%. Dans ce cas, vous gagnez 150 euros par an alors que si cet argent reste sur votre compte courant, vous ne gagnez rien du tout. À cause de l’inflation de 1%, vous pourrez même perdre jusqu’à 100 euros.

“La somme affichée sur votre compte courant se dévalorise en termes de pouvoir d’achat à mesure que le temps passe. Par conséquent, plus les sommes logées dans votre compte courant sont importantes, plus vous êtes exposés à l’inflation", explique Goodvest.

Crédit photo : iStock

Ainsi, le compte courant doit être utilisé pour stocker l’argent nécessaire aux dépenses quotidiennes, et non vos économies qui doivent être placées sur un compte épargne. De manière générale, il existe une somme maximale à ne pas dépasser sur son compte courant.

La suite après cette vidéo

Vider son compte dès maintenant

Bien que le taux du livret A va encore baisser, il est donc conseillé de placer ses économies sur un compte épargne comme le livret A ou le LLDS. Ainsi, vous n’aurez aucun risque de perdre vos éconmies, vous gagnerez de l’argent et vous pourrez transférer des sommes à tout moment sur votre compte courant si besoin.

Si vous souhaitez avoir un compte épargne, n’attendez pas trop ! Selon les experts, il est impératif de vider votre compte courant dès maintenant, avant la fin du mois de mai. En effet, les intérêts sont calculés uniquement entre le 1er et le 16ème jour du mois, il est donc recommandé d’éviter de déposer ou de retirer de l’argent entre ces deux dates. Placez donc vos économies sur un livret d’épargne avant le 1er juin car si vous le faites trop tard, vous génèrerez moins d’intérêts et perdrez de l’argent.