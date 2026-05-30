Cet objet à moins de 10 euros permet de garder une maison fraîche sans couper la lumière extérieure

Vous n'en pouvez plus de devoir rester dans le noir toute la journée pour ne pas avoir trop chaud chez vous ? Découvrez cet objet révolutionnaire à moins de 10 euros pour profiter de la lumière du jour tout en restant au frais.

Depuis quelques jours, de fortes chaleurs s'abattent sur la France et la barre des 30 degrés a été dépassée dans tout le pays. Face à ce climat, les Français n'ont qu'un seul objectif en tête : garder une maison fraîche.

Cependant, cela n'est pas toujours facile quand il fait très chaud à l'extérieur. Heureusement, il existe des astuces pour garder une maison fraîche en été, comme le fait d'ouvrir ses fenêtres uniquement tôt le matin et le soir, et de fermer ses volets aux heures les plus chaudes de la journée.

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Mais cette dernière astuce a des inconvénients puisqu'elle ne laisse pas passer la lumière du jour. Résultat, vous êtes enfermé dans le noir toute la journée et vos plantes ne reçoivent plus de lumière naturelle.

Bloquer la chaleur extérieure

Pour éviter ce désagrément, il existe un objet très utile et peu onéreux qui va révolutionner votre quotidien. Il s'agit d'un film de fenêtre isolant thermique, vendu pour moins de 10 euros sur le site internet de Leroy Merlin. Cet objet permet de limiter l'entrée de la chaleur dans le logement sans couper la lumière.

Crédit photo : Leroy Merlin

Ce film transparent crée une barrière invisible qui bloque les rayons brûlants du soleil et laisse entrer la lumière naturelle. Son principe repose sur une fine couche métallisée appliquée sur le vitrage, qui réfléchit les infrarouges responsables de la chaleur sans filtrer la lumière visible. En plus de cela, il s'agit d'un film à vision unidirectionnelle qui agit comme un miroir sans tain, ce qui signifie que si vous pouvez voir l'extérieur, ce n'est pas le cas des voisins et des passants qui ne peuvent pas voir chez vous.

Ce type de film est particulièrement efficace sur les fenêtres exposées plein sud ou plein ouest, là où le soleil tape le plus fort en milieu et en fin de journée. Il peut également rester posé toute l'année : en hiver, sa capacité isolante contribue à limiter les déperditions de chaleur vers l'extérieur.

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Facile à poser

Cet objet est très facile à poser puisque vous n'avez pas besoin de colle ni de ruban adhésif pour l'installer. Il est disponible en plusieurs formats et s'adapte à de nombreuses fenêtres. Pour le fixer, il vous suffit d'humidifier la fenêtre avec de l'eau, de positionner le film et d'utiliser une raclette pour éliminer les bulles d'air.

Comptez une quinzaine de minutes par fenêtre pour une pose soignée. Si des bulles persistent après séchage, il est possible de décoller délicatement le film et de recommencer l'opération sans l'abîmer. En cas d'envie de changement ou de déménagement, le film se retire sans laisser de traces sur le vitrage.

Un produit idéal pour les grosses chaleurs en été, et bien plus polyvalent qu'il n'y paraît au premier abord.