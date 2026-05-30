Cette erreur très fréquente rend vos serviettes de bain rêches beaucoup plus vite

Au début, les serviettes de bain sont souvent épaisses, douces et agréables à utiliser. Puis, au fil des lavages, elles deviennent plus rêches, moins absorbantes et parfois presque “cartonnées”.

Beaucoup pensent que c’est simplement l’usure normale. Pourtant, dans énormément de cas, une habitude très fréquente accélère ce phénomène sans qu’on s’en rende compte.

Et le problème vient souvent… du lavage lui-même.

L’erreur que beaucoup de personnes font sans le savoir

Pour avoir du linge qui sent bon, certaines personnes ont tendance à utiliser beaucoup d’adoucissant. Pourtant, sur les serviettes de bain, c’est souvent exactement l’inverse de ce qu’il faudrait faire.

Avec le temps, l’adoucissant laisse une sorte de fine couche sur les fibres. Résultat : les serviettes absorbent moins bien l’eau et perdent progressivement leur côté moelleux.

Plus elles sont lavées avec trop d’adoucissant, plus elles peuvent devenir rêches et moins efficaces.

Pourquoi vos serviettes deviennent moins douces au fil du temps

L’autre erreur fréquente consiste à surcharger la machine à laver. Quand le tambour est trop rempli, les serviettes rincent moins bien et les résidus de lessive restent davantage coincés dans les fibres.

À force, cela peut rendre le tissu plus sec et plus rêche au toucher.

Le séchage joue aussi un rôle important. Une serviette laissée trop longtemps à l’air libre sans être secouée peut rapidement perdre en souplesse.

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Le bon réflexe pour garder des serviettes douces plus longtemps

Pour conserver des serviettes de bain douces, mieux vaut utiliser moins d’adoucissant et privilégier une quantité raisonnable de lessive.

Il est également conseillé d’éviter les lavages trop chauds à répétition, surtout sur certains tissus plus fragiles.

Un tambour moins chargé permet aussi un meilleur rinçage et aide les fibres à rester plus souples.

Certaines personnes ajoutent également un peu de vinaigre blanc pendant le lavage afin d’aider à éliminer les résidus de lessive accumulés dans les tissus.

Un détail auquel peu de gens pensent

Les serviettes de bain ont aussi besoin “d’espace” pour garder leur moelleux. Lorsqu’elles restent humides trop longtemps après utilisation ou qu’elles sèchent mal, les fibres ont tendance à se rigidifier plus rapidement.

Le mieux reste donc de les faire sécher correctement après chaque utilisation et de les laver régulièrement sans excès de produits.

Avec quelques habitudes simples, il est souvent possible de garder des serviettes plus douces et agréables beaucoup plus longtemps.