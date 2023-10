Action : voici le meilleur jour de la semaine pour payer vos courses moins cher

Si Action ne cesse de convaincre de nouveaux adeptes, c'est grâce à sa politique de prix qui lui permet de concurrencer les autres discounters. Récemment, une employée de cette chaîne de magasins a révélé quel jour de la semaine privilégier pour faire les meilleures affaires.

Une politique de prix très attractive

Action rencontre beaucoup de succès en France. Comme Lidl, cette chaîne de magasins discount convainc grâce à ses prix attractifs, mais pas uniquement. Dans ses rayons, les consommateurs trouvent une grande variété de produits.

Alimentaire, vêtements, accessoires pour la maison, décoration, produits ménagers, cosmétiques, fournitures scolaires, tout y est pour attirer les familles venues dénicher de bonnes affaires.

Action attire de plus en plus de clients dans ses rayons

En cette période d'inflation, les Français sont de plus en plus nombreux à remplacer leur magasin habituel par des discounters. En effet, ces derniers proposent aussi des produits de marques. Et bien souvent, les mêmes articles sont proposés à des prix plus abordables.

En parallèle, les consommateurs, qui voient leur pouvoir d'achat de plus en plus fragilisé, sont enclins à essayer de nouveaux produits de marques moins connues. Ainsi, Action accueille de plus en plus de clients dans ses rayons.

Des consommateurs en quête de bonnes affaires

Chaque jour de semaine, les magasins Action accueillent des acheteurs en quête de bonnes affaires dans leurs allées. La plupart d'entre eux aiment y découvrir tout un tas d'accessoires utiles pour la maison. Et bien souvent, ils ressortent de ces commerces les bras chargés de babioles en tous genres.

Car des petits objets utiles et décoratifs, Action n'en manque pas. Et comme Lidl, le discounter s'applique à proposer des accessoires susceptibles d'améliorer le confort des consommateurs dans leur logement.

Crédit photo : iStock

Une employée révèle le meilleur jour de semaine pour faire des affaires chez Action

Mais ce que les clients viennent chercher avant tout chez Action, ce sont les promotions. Car celles-ci s'invitent dans tous les rayons et permettent aux consommateurs de faire des économies. Mais un jour de la semaine est particulièrement propice aux bonnes affaires.

D'après une employée, il s'agit du mercredi. Pourquoi ? Parce que c'est le jour où l'enseigne annonce ses nouvelles offres promotionnelles. Attention, pour profiter pleinement de celles-ci, il faut se rendre en magasin à la première heure.

Peu de temps après l'ouverture, les rayons sont tranquilles. Ainsi, vous pourrez faire vos achats en toute sérénité. Au calme, vous ne manquerez pas de choix puisque le magasin n'aura pas encore été pris d'assaut.

Par contre, évitez de vous y rendre en milieu d'après-midi. Vous risquez de vous retrouver au milieu des familles, l'accès aux rayons sera donc plus difficile. Et les plus belles promos verront leur stock réduire très rapidement.

Alors, si vous voulez faire des affaires chez Action, rendez-vous dans les rayons de ce discounter mercredi matin, peu de temps après l'ouverture. Si votre emploi du temps ne vous le permet pas, sachez que vous serez aussi tranquille le jeudi et le vendredi matin.