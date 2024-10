Ces 7 endroits tout le temps oubliés que vous pouvez nettoyer avec un plumeau Swiffer

Quand on fait le ménage, on doit éliminer toute la poussière qui s’accumule avec le temps. Pour cela, un accessoire est indispensable : le plumeau Swiffer. Voici tout ce que vous pouvez nettoyer en un seul passage.

Pour garder notre logement propre, nous devons passer l’aspirateur, la serpillère et nettoyer les surfaces régulièrement, sans rien oublier. En effet, certains endroits de la maison peuvent être laissés de côté. Au fil du temps, la poussière s’accumule et la déloger peut être une tâche fastidieuse et interminable. Par chance, il existe plusieurs méthodes pour l'éliminer. Vous pouvez par exemple utiliser cet ingrédient miracle pour déloger la poussière, mais aussi cet accessoire très répandu dans les foyers : le plumeau Swiffer.

Crédit photo : iStock

La marque Swiffer s’est imposée comme l’une des meilleures pour nettoyer son logement. En effet, les plumeaux Swiffer sont doux et permettent d’éliminer efficacement la poussière tout en prenant soin de son mobilier. Grâce aux fibres du plumeau, les particules de poussière se fixent à l’objet et ne peuvent plus partir. En plus d’être efficaces, les objets de la marque Swiffer sont vendus à des prix abordables et ont une longue durée de vie.

Si le plumeau Swiffer est idéal pour faire les surfaces de son logement, il peut également servir à atteindre des endroits plus inaccessibles qu’on oublie souvent de nettoyer. Voici lesquels.

Les objets de décoration

Plantes, vases, tableaux, livres, étagères… Tous les objets de décoration que nous avons chez nous doivent être nettoyés. Pour éliminer la poussière, munissez-vous de votre plumeau Swiffer : d’un simple geste, cet objet vous permettra de redonner toute la brillance à vos objets de décoration.

Les objets éléctroniques

L’écran de la télévision et de l’ordinateur ont tous les deux une chose en commun : ils retiennent facilement la poussière. Pour les nettoyer sans les rayer, le plumeau est une bonne option.

Les luminaires

Crédit photo : iStock

Les objets qui se trouvent au plafond sont nettoyés moins souvent car plus difficiles d’accès. Pour vous faciliter la tâche, la marque Swiffer commercialise des plumeaux avec un manche extensible, qui permet d’atteindre facilement les objets en hauteur. Pensez à dépoussiérer vos luminaires au moins une fois par semaine pour garder un bel éclairage dans votre logement.

Les bouches d’aération

C’est un objet que l’on oublie souvent de nettoyer et pourtant : il accumule beaucoup de poussière, ce qui peut altérer la qualité de l’air dans votre maison. Pour éviter cela, éteignez le système de chauffage, de climatisation et de ventilation et nettoyez les bouches d’aération avec un plumeau.

Les plinthes

En plus de nettoyer le sol, les meubles et les objets en hauteur, le plumeau Swiffer est idéal pour venir à bout de la poussière qui s’accumule sur les plinthes. Pensez également à nettoyer les interrupteurs, de vrais nids à bactéries.

Les ventilateurs de plafond

Crédit photo : iStock

Si vous avez un ventilateur de plafond, vous devez nettoyer les pales régulièrement pour éviter que la poussière ne s’accumule. Pour cela, assurez-vous que le ventilateur est éteint et munissez-vous du plumeau Swiffer au manche extensible pour atteindre la poussière sans effort.

Les stores des fenêtres

Voici le dernier objet que l’on oublie souvent de nettoyer : les stores des fenêtres. Si l’élimination de la poussière peut être fastidieuse, la tâche sera plus simple avec un plumeau car vous aurez simplement à passer un coup de haut en bas pour retrouver des stores totalement propres.