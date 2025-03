Arnaque : sur TikTok, attention à ces faux médecins créés par l'IA qui essaient de vous soutirer de l'argent

Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ! Sur TikTok, de faux médecins générés par l’IA sont créés par des escrocs pour vous arnaquer.

Il est important de se méfier de ce que l’on voit sur les réseaux sociaux, et encore plus depuis l’arrivée de l’intelligence artificielle. En effet, les escrocs n’hésitent pas à utiliser les réseaux sociaux et l’IA pour soutirer de l’argent à leurs victimes. C’est le cas du “boomer trap”, une arnaque générée avec l’intelligence artifielle qui fait de nombreuses victimes sur les réseaux.

Si le “boomer trap” est majoritairement présent sur Facebook, une autre arnaque est visible sur TikTok. Sur ce réseau social, on recense de plus en plus de faux médecins générés avec l’intelligence artificielle, selon un rapport publié le 4 mars par Media matters for America. Selon l’étude, ces faux médecins donnent des conseils médicaux aux utilisateurs en les incitant à payer pour des “recettes miracles”, et ainsi leur soutirer de l’argent.

Les faux médecins incitent à l’achat

Généralement, ces médecins font la promotion de produits miracles pour maigrir ou améliorer son apparence physique. Cependant, ces conseils médicaux sont donnés sans aucun fondement scientifique et en plus de s’avérer inutiles, ils peuvent être dangereux pour la santé. Malheureusement, il n’est pas rare de voir des conseils qui peuvent nuire à notre santé sur TikTok, comme la “banana frozen”, une astuce beauté dangereuse pour la peau.

En nous incitant à acheter ces produits miracles, les faux médecins ont pour but de nous soutirer de l’argent. C’est le cas d’une fausse docteure nommée @locks_health et repérée par BFMTV, dont le profil a été supprimé par TikTok. Cette fausse médecin était suivie par 450 000 abonnés. Dans des vidéos courtes, elle vantait par exemple les mérites de l’huile de batana, qui aiderait à faire pousser les cheveux, incitant ainsi à l’achat. Si cette vidéo a été visionnée plus de 3 millions de fois, il s’agissait d’une escroquerie puisque la médecin en question n’était pas réelle.

Crédit photo : TikTok

Pour éviter de tomber dans le piège, il est important de bien analyser les vidéos. Il est possible de repérer une fausse personne générée avec l’intelligence artificielle en faisant attention aux détails. Regardez les mouvements de la bouche de l’avatar, qui sont souvent peu naturels et rarement synchronisés avec le son. Méfiez-vous également des yeux anormalement grands et des mouvements de tête mécaniques. En définitive, faites attention aux prétendues recettes miracles que vous voyez sur les réseaux sociaux, qui sont généralement fausses, voire dangereuses pour votre santé.