Attention, cet objet présent dans votre cuisine est recouvert de bactéries

Dans notre cuisine, certains objets doivent être nettoyés régulièrement si nous ne voulons pas contaminer nos plats. C’est le cas d’un accessoire que nous avons tous dans notre cuisine et qui est un vrai nid à bactéries.

Dans une maison, de nombreux objets peuvent être de véritables nids à bactéries, et ce sans qu’on le sache. Dans la salle de bain, c’est notamment le cas de la fleur de douche. Mais qu’en est-il dans la cuisine ?

Là aussi, des objets peuvent être remplis de bactéries et dangereux pour notre santé. En effet, si ces bactéries entrent en contact avec nos aliments, elles peuvent engendrer une intoxication alimentaire. Pour éviter de mettre votre santé en danger, voici à quoi vous devez faire attention dans votre cuisine.

Attention aux torchons

Dans une cuisine, les torchons sont utilisés pour beaucoup de choses : essuyer la vaisselle et les surfaces, prendre un plat chaud dans le four, s’essuyer les mains après se les être lavées… À cause de leurs multiples utilisations, les torchons peuvent être couverts de bactéries et s’ils entrent en contact avec nos aliments, nous pouvons souffrir d’une intoxication alimentaire.

Pour ne prendre aucun risque, plusieurs solutions s’offrent à vous. Vous pouvez par exemple remplacer vos torchons de cuisine par de l’essuie-tout. Bien que cette solution soit plus propre car les feuilles sont à usage unique, ce n’est ni écologique ni économique.

Crédit photo : iStock

Dans ce cas, vous pouvez continuer d’utiliser vos torchons à certaines conditions. Veillez à garder un torchon pour chaque tâche : un pour essuyer la vaisselle, un pour se sécher les mains et un autre pour nettoyer les surfaces. Cette méthode vous permettra de limiter la propagation de bactéries.

“Il faut bannir les serviettes humides et les torchons à utilisation multiples surtout pour les familles nombreuses non-végétariennes avec des enfants en bas-âge et des personnes âgées”, précise Susheela Biranjia-Hurdoyal, auteure d’une étude sur le sujet.

En plus de cela, il est conseillé de nettoyer régulièrement les torchons, tous les 2 à 3 jours en les lavant à 60 degrés dans la machine à laver. Pensez à toujours faire sécher vos torchons après chaque utilisation.