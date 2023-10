Attention, ces vêtements deviennent des nids à bactéries si vous ne les lavez pas après les avoir portés une fois

S’il est possible de porter plusieurs jours un pull ou un jean, certains vêtements doivent être immédiatement lavés, même s’ils n’ont été portés qu’une seule fois. Voici lesquels.

Nous savons tous qu’il est important de laver ses vêtements régulièrement, mais il ne faut parfois pas attendre qu’ils sentent mauvais. Certains vêtements que nous portons doivent être lavés immédiatement, et ce même s’ils n’ont été portés qu’une seule fois. En effet, quand nous les portons, ces habits deviennent de vrais nids à bactéries et peuvent représenter un danger pour notre santé.

Mais quels sont ces vêtements que l’on doit à tout prix laver immédiatement ? D’après le docteur Anthony Rossi, dermatologue dans un hôpital de New York, il s’agit des vêtements de sport. Les tenues que nous revêtons pour pratiquer du sport doivent être lavées dès la fin de la séance.

Laver ses vêtements de sport

Bien que cela puisse paraître logique, il n’est pas rare de voir des sportifs remettre leurs vêtements de sport plusieurs fois d’affilée. Si l’on pratique une activité physique peu intense ou que l’on transpire peu, on peut penser que nos vêtements ne sont pas sales. Ainsi, de nombreuses personnes laissent sécher leurs vêtements en les aérant pendant deux ou trois jours avant de les remettre pour leur prochaine séance. Cependant, cette mauvaise habitude est à bannir car elle peut être dangereuse pour la santé.

“Il se peut que vos vêtements entrent en contact avec des bactéries comme le staphylocoque doré. Ce dernier peut causer des infections dangereuses que l’on retrouve communément dans les hôpitaux”, a expliqué le docteur Anthony Rossi.

Crédit photo : iStock

Lorsque nous faisons du sport, notre transpiration s'infiltre dans la fibres de nos vêtements et crée de l’humidité, ce qui est favorable au développement des bactéries. En plus de cela, de nombreux germes circulent dans les salles de sport comme sur les machines, le matériel et les tapis. Pour cette raison, il est indispensable de bien laver ses vêtements de sport juste après sa séance, et ce même si l’on a peu transpiré.

“Le lavage au savon et à l’eau chaude est nécessaire. Cela va aider à détacher la saleté et le sébum et à vraiment éliminer les bactéries”, a précisé le dermatologue.

Bien sûr, il est également possible de mettre vos vêtements directement à la machine à laver. Pensez aussi à laver régulièrement votre sac de sport, qui est lui aussi un nid à bactéries. Si vous pratiquez du sport à la maison, désinfectez régulièrement votre matériel.