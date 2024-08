Avec de moins en moins de distributeurs de billets, comment faire pour retirer des espèces ?

En France, le nombre de distributeurs de billets (DAB) se réduit année après année, ce qui peut être problématique pour le retrait des espèces là où ces distributeurs ont disparu.

Avec la numérisation de la société, les moyens de paiements en espèces sont de moins en moins usités par la population. Entre les achats en ligne, le paiement son contact et le paiement avec smartphone, l’argent liquide se fait plus rare dans les habitudes de consommation.

Avec cette tendance, les distributeurs de billets gérés par les banques disparaissent de plus en plus du paysage urbain. En France, selon des chiffres fournis par la Banque de France fin 2023, il existerait 44 123 distributeurs de billets (DAB). Un chiffre plus bas qu’en 2022 où en comptait 46 249. En une année, ce sont donc 2 126 DAB qui ont disparu, soit une baisse de 4,6%. Depuis fin 2018, ce sont même plus de 8 500 DAB qui ont été supprimés.

Aujourd’hui, pour retirer des espèces, il existe trois solutions : les distributeurs automatiques de billets donc, mais aussi les guichets des banques et dans certains commerces. En effet, si les banques gèrent la majorité des DAB, il en existe 679 qui sont indépendants, gérés par les deux principales sociétés de transports de fonds en France, Loomis et Brink’s, ainsi que la société Euronet. Ces sociétés peuvent installer des DAB dans les commerces dans des communes de petite taille.

Crédit photo : iStock

À ce jour, ce sont 27 418 points de retrait d’argent qui sont installés dans les commerces. Un service proposé par quatre banques : Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Banque Postale et Nickel (BNP Paribas). Cependant, ce service a ses inconvénients. Par exemple, dans les relais CA du Crédit Agricole chez les commerçants, le retrait est de 100 euros maximum par jour, réservé aux clients de la banque, et uniquement aux horaires d’ouverture du commerçant.

Presque 20 000 communes sans point de retrait

Malgré cette disparition progressive des DAB, la Banque de France et la Fédération bancaire française estiment que 89,8% de la population se situe à moins de quinze minutes en voiture d’un distributeur de billets. En moyenne, le temps de trajet est de 9,2 minutes.

Crédit photo : iStock

En réalité, la raréfaction des DAB touche surtout les communes de plus de 2000 habitants. Sur les 34 934 communes de France métropolitaine, 19 676 communes n’ont aucun point de retrait et 6 507 communes sont équipées d’au moins un DAB.

Les deux organismes susmentionnés assurent toutefois maintenir un accès permanent et facile sur l’ensemble du territoire. La baisse du nombre de DAB devrait cependant s’accentuer dans les années à venir. D’autant plus que quatre banques (BNP Paribas, Crédit Mutuel, CIC et SG) s’apprêtent à mettre en commun leurs distributeurs automatiques avec Cash Services. Ce réseau sera lancé en 2026 et mettra en service plus de 7 000 DAB, ce qui est 30% de moins que le nombre actuel.