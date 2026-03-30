Avec le badge Bip&Go, fini les bouchons et le stress au péage

Fini les longues files d’attente au péage : le badge Bip&Go permet aux automobilistes de gagner du temps et de simplifier leurs trajets au quotidien. Suivez le guide !

Vous l’ignorez peut-être, mais la France abrite plusieurs centaines de péages répartis sur près de 9 200 km d’autoroutes.

Ces points de passages payants génèrent parfois de longues files d’attente, faisant perdre un temps précieux aux conducteurs les plus pressés. Sans compter ceux qui oublient leur portefeuille et se retrouvent dans l’impossibilité de payer.

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Fort heureusement, il existe une solution simple pour éviter les bouchons et autres tracas : le badge Bip&Go. Et pour cause : ce système de télépéage permet de franchir les péages sans s’arrêter, avec un paiement automatisé en fin de mois.

Le télépéage simplifié grâce au badge Bip&Go

Le badge Bip&Go se présente sous la forme d’un petit boîtier à fixer sur le pare-brise du véhicule, à la droite du rétroviseur central.

À l’approche du péage, il suffit de s’engager dans une voie réservée aux clients télépéage, identifiable à la lettre «T». Ces voies sont la plupart du temps tout à gauche au moment d'arriver au péage.

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Une fois cette étape terminée, le badge est détecté automatiquement, et la barrière se lève sans que vous ayez à vous arrêter. Sur les voies télépéage 30, il est conseillé de ne pas dépasser 30 km/h.

Enfin, ce petit gadget fonctionne aussi en flux libre, c’est-à-dire les autoroutes payantes sans barrière de péage. Sur ce type d'autoroute, pas besoin de ralentir : le badge est détecté quelle que soit votre vitesse !

À noter que le badge Bip&Go est également compatible avec certaines autoroutes en Espagne, au Portugal ou encore en Italie.

Un gadget qui s’invite aussi dans les parkings

Outre les péages, le badge Bip&Go permet aussi d’accéder facilement aux plus de 1 000 parkings équipés du logo «T» orange. Comment ça marche ?

À l’entrée du parking, prenez un ticket comme d’habitude et garez votre voiture. En repartant, évitez la caisse automatique et empruntez plutôt la voie de télépéage avant d’insérer votre ticket.

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Grâce à votre badge, la barrière s’ouvrira automatiquement et le montant du stationnement sera ajouté à votre facture d’abonnement le mois suivant. Cette fonctionnalité est utilisable dans les pays européens mentionnés ci-dessus.

Quel forfait choisir ?

Bip&Go frappe fort avec deux forfaits différents, conçus pour répondre aux besoins de tous les conducteurs.

L’offre « à la carte » s’adresse aux automobilistes qui n’empruntent l’autoroute que quelques fois par an en France. Sans engagement, elle coûte 1,90 euro par mois utilisé et rien pour les mois où le badge n’est pas employé.

L’offre « au forfait » est destinée aux automobilistes qui utilisent régulièrement l’autoroute dans l’Hexagone. Celle-ci coûte 1,45 euros par mois, prélevés en une seule fois pour 12 mois, soit un total de 17,40 euros par an.

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Bip&Go propose également des forfaits adaptés aux vacanciers, aux jeunes conducteurs ou encore aux détenteurs de véhicules électriques. L’abonnement du badge ne couvre pas les passages au péage, qui sont facturés en supplément.

Facile à utiliser, automatique, gain de temps… Le badge Bip&Go est votre meilleur allié pour un trajet sans stress. Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire ! Rendez-vous sur le site officiel de Big&Go pour en savoir plus.