Ce gros changement des terre-pleins sur la route que personne n'a remarqué

Certaines routes de France optent pour des terre-pleins bien particuliers. Ils ont une fonction multiple et pourraient bien s’élargir dans un futur proche.

Ils sont présents dans certaines villes de France mais passent encore inaperçus. Ils se situent du côté des autoroutes, des voies rapides et des périphériques.

Il s’agit des terre-pleins centraux. Désormais, certains sont en béton et remplacent les glissières en métal sur ces types de routes, ont repéré nos confrères de 20 Minutes. Si ce n’est pas très beau, c’est surtout qu’ils ont été installés pour diverses raisons, la première d’entre elles étant la sécurité.

Du béton pour la sécurité routière

Un terre-plein en béton a été récemment installé sur la rocade de Rennes. La société Aximum, spécialisée dans l’équipement et l’entretien des routes, explique que les anciennes glissières métalliques ne résistaient pas aux impacts avec les voitures. Tandis que le béton résiste mieux aux chocs. Cela dit, il reste un problème :

« Même après un choc, on n’a pas forcément besoin de le changer. L’inconvénient par rapport à une barrière en métal, c’est qu’il rebondit. À haute vitesse, l’impact est très violent pour le corps humain et pour les organes vitaux », reconnaît Pascal Ricard, le directeur technique d’Aximum, auprès de nos confrères.

Toutefois, même les barrières métalliques peuvent être dangereuses, notamment pour les motards. En plus, les produits métalliques ne sont pas forcément fiables pour la sécurité routière puisqu’ils ne « passaient pas les crash-tests » auparavant, ajoute Pascal Ricard.

En plus, les terre-pleins en béton permettent un gain de place central puisqu’ils prennent moins d’espace que les deux murets surmontés des barrières. La présence du béton permet donc d’élargir la bande d’arrêt d’urgence.

Faciliter l’entretien de la chaussée

Crédit photo : Daisy-Daisy/ iStock

Vous l’avez sans doute déjà remarqué, les terre-pleins centraux sont très souvent inondés de déchets. Les automobilistes lancent mégots, bouteilles et autres déchets en tous genres à travers leur fenêtre. Un bloc de béton comble l'espace et évite ainsi que des déchets soient jetés, au risque de se retrouver sur la chaussée et nuire à la sécurité des automobilistes.

Par ailleurs, une glissière en béton empêche la végétation de pousser. Une intervention pour nettoyer et ramasser les végétaux contraint les agents à fermer une voie durant un temps. Cela a un coût mais en plus, cela peut entraîner des bouchons sur les axes très fréquentés.

Enfin, les blocs de béton ne sont pas l’idéal quand il neige. Cette dernière peut former un amas contre le bloc. Alors qu’avec des barrières métalliques, la neige peut s’évacuer tout comme la pluie.

Verra-t-on prochainement plus de terre-pleins en béton ?