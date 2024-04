Il cumule plusieurs jobs et gagne un salaire à 6 chiffres... mais décide de démissionner

Pour gagner plus, cet homme a décidé de cumuler deux emplois. Mais après avoir gagné plus de 200 000 euros en un an, il a choisi de revenir à sa vie d'avant et explique pourquoi.

En 2022, cet Américain basé dans le Sud des États-Unis gagnait très bien sa vie. Celui qui préfère se faire appeler Luke de peur de répercussions professionnelles, a livré son témoignage à Business Insider.

Luke travaillait comme professionnel dans le commerce électronique en télétravail et percevait un salaire à six chiffres. Face aux nombreux temps libres dans son calendrier, le trentenaire a décidé de cumuler un second emploi. « Je me disais juste que je trouverais un deuxième emploi assez bien payé mais pas trop exigeant ».

Trois mois plus tard, c’était désormais chose faite. Luke travaillait secrètement pour deux employeurs à plein temps et gagnait en tout près de 225 000 dollars par an (221 453 euros). Une belle somme qui lui a permis de s’acheter un camion, d’ouvrir un logement Airbnb et de mettre de l'argent de côté. Mais ce train de vie est rapidement devenu ingérable pour Luke.

Des sacrifices qui n’en valent pas la peine

Treize mois après, celui qui était « suremployé » décide de quitter son second emploi. Ce n’était pas prévu et Luke pensait continuer sur cette voie. Mais cinq critères d’importance l’ont poussé à prendre cette décision : il allait bientôt recevoir une promotion dans son premier emploi, il avait une relation compliquée avec son nouveau patron, ses impôts avaient augmenté, il allait devenir parent pour la première fois et son premier employeur l’obligeait à travailler au bureau et non plus à distance.

Luke a bien essayé de conserver ses deux emplois aussi longtemps qu’il le pouvait. L’organisation n’était pas un problème. Luke parvenait à travailler entre 40 et 50 heures par semaine. Cependant, l’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle devenait de plus en plus compliqué. La promotion de son premier emploi lui imposait une plus grande quantité de travail qu’il ne pouvait plus assumer avec un deuxième emploi.

Crédit photo : Liubomyr Vorona/ iStock

C’est dans ce contexte mais également parce que Luke détestait son second patron et que ce nouvel emploi ne lui rapportait pas assez qu’il a démissionné. « Sur l'argent que j'ai gagné grâce à mon deuxième emploi, un tiers, j'ai dû le retenir uniquement pour payer mes impôts », déplore-t-il.

Selon lui, poursuivre avec un second emploi dont le salaire et le patron ne lui convenaient pas ne valent pas tous ces sacrifices. « Je ne vais pas essayer de jongler avec les deux emplois. J'y ai pensé, mais avec le nouveau bébé et une promotion à venir, c'est tout simplement trop ».