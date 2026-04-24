Un caissier dénonce l'habitude exaspérante qu'ont tous les clients avec les packs d'eau en caisse

Vous achetez régulièrement des packs d’eau, de lait ou de jus de fruit au supermarché ? Vous faites peut-être partie de ces clients qui ont cette très mauvaise habitude quand ils passent à la caisse.

Nous avons tous nos petites habitudes quand nous faisons nos courses. Cependant, certains comportements peuvent exaspérer les employés des supermarchés, et notamment les caissiers, qui sont en contact permanent avec les clients. Pour faire connaître la réalité de leur travail, certains caissiers avaient notamment partagé les pires phrases prononcées par leurs clients.

Selon des témoignages recueillis par Ouest-France, certains comportements agacent particulièrement les caissiers. C’est notamment le cas avec les packs d’eau, de lait ou de jus qui doivent être scannés à la caisse.

Passer un pack d’eau à la caisse

Quand elles arrivent en caisse, certaines personnes ont l’habitude de déposer tous leurs produits sur le tapis roulant, y compris les articles lourds comme les packs d’eau. Cependant, cette mauvaise habitude agace les caissiers et il est important de ne pas le faire. En effet, les packs lourds doivent rester dans le caddie.

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“Quand on doit passer un gros sac de croquettes, ça me paraît logique de le laisser dans le chariot de courses pour que je vienne ensuite le scanner à la douchette. Certaines personnes ne font pas du tout cet effort”, a indiqué Julie, une caissière interrogée par Ouest-France.

Des efforts inutiles

En laissant vos packs d’eau dans votre caddie, vous évitez aux caissiers de soulever des charges lourdes tout au long de la journée. Cet effort physique répétitif peut entraîner une fatigue, des douleurs voire des blessures.

Si vous laissez vos packs dans votre caddie, vous éviterez des efforts inutiles au caissier, mais aussi à vous. En effet, vous ne vous fatiguerez pas à soulever vos bouteilles d’eau pour les mettre sur le tapis roulant avant de les soulever à nouveau pour les poser dans votre caddie.

En plus de cela, d’autres comportements agacent les caissiers au supermarché, comme les clients qui utilisent leur téléphone à la caisse, qui ne sont pas polis, trop impatients, ou encore qui arrivent quelques minutes avant la fermeture du magasin. Pour le bien-être des employés des supermarchés, faites donc attention à la manière dont vous vous comportez et veillez à laisser vos packs d’eau dans votre caddie.