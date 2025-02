Ne mettez surtout pas ce détail sur votre CV pour décrocher plus d'entretiens

Document indispensable dans la quête d’un emploi, le CV doit répondre à quelques critères afin d’attirer l’attention d’un recruteur. Cependant, il existe une ligne qu’il vaudrait mieux supprimer pour maximiser vos chances de décrocher des entretiens d’embauche.

Est-ce que votre CV est à jour ? Même si tel est le cas, vous pourriez bien avoir quelque chose à modifier. En effet, si votre CV est unique car il décrit votre parcours professionnel, il n’est qu’une paperasse parmi tant d’autres sur le bureau d’un recruteur.

Ainsi, le temps que vous avez consacré à faire un CV parfait ne sera seulement survolé, en surface, par un recruteur qui en lit des dizaines au quotidien. Il suffit parfois d’une faute d’orthographe, une mise en page illisible ou des informations superflues pour que votre CV finisse dans l’oubli.

En France, le CV doit comporter certaines informations personnelles en supplément du parcours professionnel, à savoir le nom, la ville de résidence, le numéro de téléphone et l’adresse e-mail. En revanche, il n’est nullement obligatoire de préciser l’état civil, la nationalité ou de mettre une photo afin d’éviter tout risque de discrimination à l’embauche malgré la loi qui l’interdit.

Une information qui peut être l’objet de discrimination

En effet, toute discrimination fondée sur des critères personnels, dont l’âge, le sexe, l’origine ou l’apparence physique est interdite. En 2017, une étude du Défenseur des droits a notamment démontré que l’âge est le deuxième facteur de discrimination dans l’emploi, juste après le sexe.

Ainsi, préciser son âge sur son CV est fortement déconseillé, même si le parcours professionnel peut donner une certaine estimation en amont d'un entretien d'embauche. Les jeunes de moins de 25 ans, qui viennent de terminer leurs études, sont parfois jugés trop inexpérimentés pour certains postes tandis que les plus de 45 peuvent être perçus comme trop chers ou moins familiers avec les nouvelles technologies.

Face à ce risque de discrimination, il est donc plutôt recommandé de mettre en avant vos compétences, vos réalisations et vos qualités professionnelles, ce qui donnera plus de profondeur à votre profil. Les talents précoces existent et comme le disait un certain Kylian Mbappé : “à moi, on ne me parle pas d’âge” !