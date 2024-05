Méconnue, cette limitation de vitesse pourrait vous surprendre et vous exposer à une amende

En France, de nombreuses limitations sont établies selon le statut du conducteur, le type de routes empruntées et la météo. Cependant, il existe une limitation moins bien connue qui vous expose cependant à une amende.

Généralement, lorsque vous prenez la route, le bon réflexe à avoir est d’anticiper son itinéraire et connaître les différentes réglementations qui risquent de constituer votre trajet. Heureusement, même sans préparation, les routes sont bordées de panneaux de signalisation pour vous signaler la conduite à adopter, notamment au niveau de la vitesse.

Dans les agglomérations et dans les centres-villes, les limitations de vitesse sont généralement fixées à 30 et 50 km/h. Sur les routes départementales et nationales, la vitesse est limitée à 80, 90 et 110 km/h tandis que les autoroutes sont limitées à 130 km/h.

Par ailleurs, les jeunes conducteurs sont soumis à des limitations plus strictes sur les voies rapides, placées à 10 km/h de moins que les automobilistes aguerris. Enfin, les conditions météorologiques, comme la pluie, le brouillard, les rafales de vent et la neige, peuvent aussi faire diminuer les vitesses autorisées à tous les conducteurs, à raison de 10 km/h en moins.

Crédit photo : iStock

Attention à l’excès… de lenteur !

Ces limites sont généralement très connues des Français, mais il existe une autre limitation de vitesse qui sanctionne plutôt… la lenteur. Que vous soyez jeunes ou expérimentés, cette limitation s’applique à tous. En effet, le Code de la Route, à travers son article R413-19, stipule qu’une conduite trop lente peut être considérée comme une infraction : “Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite”.

Cependant, cette vitesse “anormalement réduite” n’est pas chiffrée et sa constatation ne se fait qu’au bon vouloir des forces de l’ordre. En France, seule l’autoroute possède une interdiction de lenteur bien spécifique, pour le dire ainsi.

En effet, il est interdit de rouler à moins de 80 km/h sur la file de gauche, celle qui est normalement dédiée aux dépassements, si la circulation est fluide et que le temps est sec. Cet excès de lenteur sera alors, comme partout ailleurs où vous gênez la circulation en roulant lentement, sera sanctionné d’une contravention de deuxième classe avec une amende de 35 euros. En revanche, vous ne risquez aucune perte de points sur votre permis.