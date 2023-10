Ce nouveau panneau débarque en France et des sanctions sont prévues si vous ne le respectez pas

Entrée en vigueur en 2021, la loi Montagne a généré la création de nouveaux panneaux de signalisation dont ce grand panneau rectangulaire, déjà présent dans 48 départements en France.

Vous le savez, le code de la route change régulièrement au gré de nouvelles lois concernant la sécurité routière. C’est le cas de la loi Montagne, entrée en vigueur en 2021, qui a nécessité la création d’un nouveau panneau spécifique !

La loi Montagne vise à renforcer la sécurité routière dans les massifs montagneux français, incitant les usagers à avoir les équipements adéquats pour circuler dans ces zones spécifiques durant la période hivernale, soit du 1er novembre au 31 mars de chaque année.

Ce panneau rectangulaire, sur fond blanc et encadé d’un liseré rouge, comporte plusieurs élements de signalisation routière. Il contient la représentation d’une montagne avec le mot “Zone” en majuscule. Juste en dessous, on retrouve deux dessins côte à côte : à gauche, une valise de chaînes et, à droite, un pneu équipe de gros crampons.

Que signifie ce nouveau panneau ?

Si vous apercevez ces panneaux au bord de la route, cela signifie que vous entrez dans une zone montagneuse, sujette à des risques fréquents d’enneigement. Ainsi, votre véhicule doit être équipé en conséquence. Soit vous devez vous doter de pneus neige ou pneus 4 saisons, soit être capable d’accueillir des chaînes ou des chaussettes à neige sur les pneus si les conditions météo le nécessitent.

En cas d’infraction, l’automobiliste s’expose à une amende de 135 euros. Cependant, si la loi a été votée en 2021, les autorités n’ont pas encore pu appliquer cette réglementation. Cela devait commencer le 1er novembre 2023 mais elle a encore été repoussée. Ainsi, pas de risque d’infraction mais des contrôles préventifs, comme lors des deux derniers hivers, seront effectués.

Crédit photo : iStock

Au total, ce sont 48 départements qui sont concernés par cette nouvelle réglementation, des départements se trouvant naturellement dans des régions montagneuses : Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Cantal, Corse-du-Sud, Côte-d’Or, Creuse, Doubs, Drôme, Eure-et-Loir, Gard, Haute-Corse, Haute-Garonne, Haute-Loire, Hautes-Alpes, Haute-Saône, Haute-Savoie, Hautes-Pyrénées, Haute-Vienne, Haut-Rhin, Hérault, Isère, Jura, Loire, Lot, Lozère, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Nièvre, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Tarne, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Var, Vaucluse, Vosges et Yonne.