Cet objet génial vendu 4,99 euros chez Lidl est redoutable pour se débarrasser des moustiques

On parie que cet objet deviendra rapidement votre arme fétiche contre les moustiques cet été. À n’en pas douter puisqu’il fait un tabac en Belgique.

Le printemps est là et les beaux jours vont se faire plus nombreux. Et qui dit printemps dit également désagréments. Non, on ne parle pas là des allergies ou de la chaleur qui pourrait s’installer confortablement pendant plusieurs mois. On veut bien évidemment parler de ces petites bêtes que l’on déteste tous : les moustiques.

En plus de celui qu’on ne connaît que trop bien chaque année en été, se trouve également le redoutable moustique tigre. D’après le site sante.gouv.fr, le moustique tigre s’est rapidement développé en métropole dès 2004. Aujourd’hui, le moustique est présent dans 71 de nos départements.

Face à cet insecte qui aime nous piquer et pomper notre sang en été, Lidl a sorti un objet qui deviendra vite un incontournable de vos nuits et journées : une lampe à UV.

Une lampe à UV anti-insectes vendue à Lidl fait fureur

Crédit photo : Lidl

Cette petite lampe à UV se branche sur une prise électrique. « Elle dispose d’une lumière interne capable d’attraper tous les moustiques et les insectes de la pièce de manière pratiquement invisible », indique le site de Compradicción.

La lampe est également dotée d’un capteur d’obscurité. Ce qui signifie que la nuit, son rôle est double : elle éclaire une zone tout en capturant les insectes, moustiques inclus. De quoi passer des nuits tranquilles sans risquer de se faire dévorer par toute une horde de moustiques et ainsi éviter ces affreux boutons qui grattent.

La lampe à UV est vendue par Lidl à 4,99 euros. Chez nos voisins belges, une lampe quelque peu similaire vendue dans l’enseigne allemande a fait fureur auprès des clients. À tel point que le produit est d’ores et déjà épuisé.