Vous le faites tous, mais ce réflexe répandu fait gercer vos lèvres en hiver

La saison hivernale rime avec lèvres gercées, une plaie qui peut devenir douloureuse si elle n’est pas soignée à temps. Pas de panique, voici quelques astuces pour éviter les gerçures.

C’est bien connu : l’hiver apporte son lot de microbes et de maladies. Et ce n’est pas tout. La saison des fêtes de fin d’année a un autre impact sur notre santé.

Au cours de cette période, les lèvres ont tendance à se gercer plus facilement à cause du changement de température. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette plaie peut devenir très douloureuse si elle n’est pas traitée rapidement.

Voici cinq astuces pour éviter et soigner les gerçures. Suivez le guide !

Hydratez vos lèvres

Garder ses lèvres hydratées au quotidien est un réflexe à adopter pour éviter les mauvaises surprises cet hiver. Les experts recommandent d’appliquer régulièrement du baume à lèvres protecteur tout au long de la journée et avant de dormir.

Faites des gommages

Le gommage va éliminer les impuretés et les peaux mortes présentes sur les lèvres. Résultat : vos lèvres seront plus lisses et plus douces. Autre point important : cette étape active la circulation sanguine et stimule le renouvellement cellulaire.

Pour exfolier vos lèvres, vous pouvez utiliser un produit acheté en magasin ou une fabrication maison à base de sucre blanc, de miel et le jus de citron. Appliquez ce mélange sur vos lèvres 2 à 3 fois par semaines, pendant quelques minutes.

Crédit Photo : iStock

Appliquez de l’huile sur vos lèvres

Pour une hydratation en profondeur, adoptez une huile à lèvres naturelle, comme l’huile de coco oui l’huile de jojoba. Ces deux huiles possèdent des vertus cicatrisantes et nourrissantes. Elles vont vous vous aider à faire disparaître imperfections cutanées et laisseront un effet brillant sur les lèvres.

Utilisez un humidificateur d’air

Vous l’ignorez peut-être, mais l’air sec dans la maison a un impact sur le corps. Quand le niveau d’humidité est bas, notamment en hiver, cela peut provoquer des problèmes de respiration, un assèchement de la peau et des gerçures au niveau des lèvres.

Ainsi, il est vivement recommandé d’installer un humidificateur d’air dans la chambre à coucher ou dans le salon pour éviter d’avoir les lèvres gercées.

Crédit Photo : iStock

Évitez de vous lécher les lèvres

Contrairement aux idées reçues, le fait de se lécher les lèvres ne va pas les rendre douces. Bien au contraire. Cette mauvaise habitude fissure la peau de vos lèvres. Face à cette situation, il est préférable de boire beaucoup d’eau pour rester hydraté.e.

Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire !