Savez-vous à quelle température vous devez chauffer votre logement cet hiver ?

L’humidité est un fléau dans les maisons qui peut revenir en hiver, avec le froid. Pour éviter cela, voici la température minimale à maintenir chez soi.

L’hiver arrive et avec lui, la chute des températures, le retour du froid et de l’humidité. Face à ce changement de climat, il est conseillé de rallumer le chauffage. Cependant, certains foyers décident de ne pas le faire pour réaliser des économies. Bien que cela soit efficace sur le plan énergétique, ce n’est pas toujours conseillé.

En effet, si vous ne chauffez pas assez votre logement, un problème peut apparaître dans votre maison : l’humidité. Vivre dans une pièce trop humide est mauvais pour notre santé car nous pouvons souffrir de problèmes respiratoires ou d’allergies. En plus de cela, de la moisissure peut se développer sur les murs, le sol ou le plafond.

Crédit photo : iStock

Pour éviter cela, il est conseillé de conserver une température minimale dans son logement. Voici laquelle.

Quelle température dans le logement ?

La température minimale à respecter chez soi varie selon les différentes pièces de la maison. Selon AD Magazine, il est conseillé de maintenir une température de 20 degrés dans le salon et la salle à manger. La nuit, vous pouvez baisser le thermostat à 17 degrés pour réaliser des économies. La cuisine est une pièce qui chauffe rapidement avec les appareils électroménagers comme le four et les plaques de cuisson. Pour cette raison, vous pouvez la chauffer à 18 degrés.

La température de la chambre ne doit pas dépasser les 17 degrés si vous souhaitez bien dormir. Enfin, la salle de bain est la pièce la plus chauffée de la maison car elle est aussi la plus humide : maintenir une température minimale de 22 degrés.

Crédit photo : iStock

En respectant ces températures, vous ne verrez pas d’humidité s’installer dans votre logement. En plus de cela, il existe quelques astuces pour chasser l'humidité et les moisissures de son logement. Pensez à aérer quotidiennement votre logement, même quand il pleut et à faire sécher votre linge à l’extérieur si possible. De cette façon, vous garderez un air sec et serez en bonne santé.