Connaissez-vous la méthode « Sakuma », cette astuce japonaise pour perdre 5 kg en un mois

Peu importe votre condition physique ou votre âge, cette méthode japonaise peut vous faire perdre du poids et muscler votre corps en très peu de temps. On vous explique.

Une méthode venant tout droit du Japon serait idéale à appliquer tous les jours pour perdre du poids. Il s’agit de la méthode Sakuma, du nom de son créateur, Kenichi Sakuma, coach sportif. Sa méthode repose sur des exercices ciblés afin de faire travailler des muscles profonds tout en brûlant des calories, même au repos.

Outre cet aspect qui permet de faire perdre du poids, la méthode Sakuma encourage une approche bienveillante pour le corps. Ainsi, nul besoin d’être un grand sportif pour s’y mettre. La méthode japonaise ne vous prend que 5 minutes de votre temps au quotidien. Par ailleurs, les résultats seraient visibles après deux semaines seulement d’exercices. Certaines personnes sont même parvenues à perdre jusqu’à 5 kg en un mois.

Les mouvements conseillés par le coach sont doux et accessibles à tous. Surtout, ils tonifient le corps et améliorent la posture. « Contrairement aux idées reçues, la perte de poids a moins à voir avec la morphologie qu’avec la façon dont nous utilisons notre corps », explique Kenichi Sakuma pour TF1 info.

Des exercices adaptés pour tout le monde

Crédit photo : Igor Barilo/ iStock

Pour utiliser son corps, rien de plus facile que ces quelques gestes. Tout d’abord, pour muscler les cuisses et les fessiers, le coach recommande de se tenir debout, puis de lever une jambe en arrière en gardant son équilibre.

Pour renforcer les muscles de son tronc, Kenichi Sakuma conseille de s'asseoir et de lever ses jambes. Pour un étirement des bras et des épaules, privilégiez une position à genoux, bras tendu vers l’avant. Pour les abdominaux et le dos, allongez-vous, levez les hanches et maintenez la position durant 10 secondes.

Crédit photo : AaronAmat/ iStock

Tous ces petits exercices vont améliorer votre posture et faciliter l’élimination des graisses au repos. Cependant, certains spécialistes restent dubitatifs quant à la méthode Sakuma. Selon un nutritionniste français interrogé par Le Parisien, de telles postures ne peuvent faire perdre du poids. Il faut donc plutôt les voir comme des exercices de renforcement musculaires et des compléments à une activité physique, soit le but initial de son créateur lorsqu’il l’a imaginée.