Un médecin alerte les personnes qui dorment sur un oreiller décoloré avec des tâches jaunes

Ce ne sont pas que de simples tâches. Ces dernières peuvent causer bien plus de tort à votre santé que vous ne le pensez. Un médecin tire la sonnette d’alarme.

L’hygiène passe aussi par le lit. En particulier les draps et oreillers. Sur TikTok, le Docteur Rubin (connu sous le nom rubin_allergy) met en garde les internautes sur l’aspect de leur oreiller. Selon lui, si vous dormez régulièrement sur un oreiller jaune et décoloré, vous feriez mieux de le jeter à la poubelle sans plus attendre.

Outre l’aspect peu ragoutant de votre oreiller, vous encourez surtout des risques pour votre santé. Car de telles tâches traduisent un oreiller en mauvais état. Dans sa vidéo, le pédiatre et allergologue réagit à un extrait viral montrant un oreiller devenu entièrement jaune.

Après n’avoir pas su cacher sa consternation, le Docteur Rubin a rappelé pourquoi garder un tel oreiller durant plusieurs années pouvait être dangereux pour la santé. Y compris s’il possède une taie.

Comment augmenter la durée de vie de son oreiller ? Le docteur livre ses conseils

Crédit photo : Liudmila Chernetska/ iStock

Les tâches jaunes et les décolorations se forment à cause de plusieurs facteurs qui entraîneront, à fortiori, des risques pour la santé : « le sébum traverse la taie d'oreiller et, avec le temps, tache l'oreiller. Cela crée des odeurs étranges et peut augmenter le risque d'allergènes, de moisissures et d'acariens, aggravant ainsi des symptômes d'allergie, d'asthme et potentiellement d'eczéma », explique le praticien.

Ce dernier en profite pour donner quelques conseils pour prolonger la durée de vie d’un oreiller. Il recommande d’opter pour une taie d’oreiller à fermeture éclair afin d’empêcher la poussière de s’y infiltrer. Ensuite, la solution la plus simple pour éviter que les tâches jaunes s’installent est de laver régulièrement la taie d’oreiller. Le spécialiste précise également que certains oreillers sont lavables en machine et qu’il ne faut pas hésiter à en profiter.

Enfin, le Docteur Rubin estime la durée de vie d’un oreiller est entre un et cinq ans. Passé ce délai (et selon l’état de l’oreiller), mieux vaut le changer rapidement. La présence de tâches jaunes sur l’oreiller est normale. Comme cité précédemment, elles sont le fruit de tâches de sébum mais aussi de salive et de transpiration. Pour éviter d’avoir un oreiller sale où les tâches et moisissures pourraient se développer, la meilleure solution reste le lavage régulier en machine.