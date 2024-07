6 astuces pour garder votre maison fraîche en été

Quand il fait très chaud, il peut être difficile de garder une maison fraîche. Voici quelques astuces qui devraient vous aider.

L’été est arrivé et avec lui, le soleil et la hausse des températures. Il fait de plus en plus chaud en France et cela peut avoir des conséquences négatives : certaines maisons, exposées au soleil, deviennent très chaudes. Une augmentation des températures qui peut être difficile à vivre au quotidien et qui peut nous empêcher de dormir une fois la nuit tombée.

Heureusement, il existe quelques astuces à adopter au quotidien pour garder une maison fraîche en été. En plus de cela, ces astuces naturelles vous éviteront d’investir dans un système de climatisation, mauvais pour l’environnement. Voici comment faire.

Fermer ses volets

La première chose à faire pour empêcher la chaleur extérieure d’entrer dans votre maison est de garder vos volets fermés la journée. Ainsi, vous bloquerez les rayons du soleil. Ne cherchez pas non plus à faire des courants d’air en ouvrant vos fenêtres en pleine journée : vous ferez entrer l’air chaud à l’intérieur. Fermez volets, fenêtres et rideaux dès que le soleil se lève.

En revanche, une fois que les températures redescendent en fin de journée, vous pouvez de nouveau aérer votre maison. Enfin, choisissez des couleurs claires pour vos volets pour qu’ils rejettent la chaleur du soleil.

Ventiler

Si vous avez un ventilateur avec vous, n’hésitez pas à l’utiliser. Pour augmenter son efficacité, pensez aux bouteilles d’eau gelées. Remplissez des bouteilles d’eau et placez-les au congélateur en veillant à ce qu’elles ne soient pas remplies au maximum. Laissez un peu d’air dans la bouteille pour éviter qu’elle n’explose. Placez ensuite les contenants remplis d’eau devant votre ventilateur et profitez d’un maximum de fraîcheur.

Cuisiner des plats froids

En été, évitez de surchauffer votre maison et n’allumez pas les appareils qui produisent de la chaleur, comme le four ou les plaques de cuisson. Privilégiez donc les repas froids comme les viandes froides et les salades.

Changer ses draps

Pour ne pas avoir trop chaud la nuit, optez pour des draps d’été. Privilégiez des matières comme le coton, la soie et le lin qui gardent la fraîcheur et laissent respirer la peau la nuit. Les oreillers en sarrasin sont également une bonne option car ils laissent passer l’air et ne retiennent pas la chaleur. Pour rafraîchir votre lit, vous pouvez aussi remplir une bouillotte d’eau et la mettre au congélateur avant de la glisser dans vos draps.

Se rafraîchir

Plutôt que de chercher à baisser la température de votre maison, diminuez votre chaleur corporelle. Pour cela, pensez à vous hydrater régulièrement, portez des vêtements légers, buvez des boissons fraîches et appliquez des tissus frais sur votre cou ou vos poignets.

Des plantes autour de la maison

Il est possible de maintenir sa maison au frais en agissant à l’extérieur. Si vous disposez des plantes autour de votre maison, ces dernières rejetteront la chaleur et créeront naturellement un îlot de fraîcheur. Faites de l’ombre sur votre terrasse et adoptez des plantes à feuilles caduques, qui ont la particularité de tomber en hiver. En installant ces plantes devant vos fenêtres, elles empêcheront la chaleur de rentrer et apporteront de la fraîcheur grâce à l’évapotranspiration : un phénomène qui survient lorsque l'eau du sol s'évapore par la transpiration des plantes, ce qui rafraîchit l'atmosphère. Une solution naturelle pour avoir plus frais en été.