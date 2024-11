Tout le monde oublie de le nettoyer, alors que c'est l'un des objets les plus sale de votre salle de bains

Lorsque le ménage s’impose, aucun petit recoin ne doit être omis. Pourtant, il en existe un auquel on ne pense pas forcément et dont l'oubli peut être dangereux pour la santé.

On peut penser que, parce que c’est l’endroit dans lequel on s’y lave, il est souvent propre. Sauf que la salle de bain aussi recèle d’endroits ou d’objets très sales. On a ainsi tendance à nettoyer ce que l’on voit : douche, joints, pommeau de douche et miroir. Mais certains objets, que l’on délaisse souvent ou auxquels on ne pense pas, peuvent être des nids à microbes.

Cet objet, c’est le porte-brosses à dents ou le gobelet que vous utilisez pour poser vos brosses à dents. C’est une erreur de penser que ce gobelet est imperméable aux microbes et autres saletés de la salle de bain. Et ce, qu’il soit composé d’un couvercle ou pas.

Lorsque nous nous brossons les dents, des éclaboussures de dentifrice, de salive et d’eau parviennent jusqu’au gobelet. Bien mal nous en coûte puisqu’il s’agit d’un objet que l’on délaisse bien trop lors du nettoyage. Pourtant, le laisser dans un tel état peut nuire à notre santé.

3 méthodes simples pour nettoyer son porte-brosses à dents

Crédit photo : Artranq/ iStock

En effet, les bactéries, microbes et moisissures y prolifèrent. Elles sont ainsi directement en contact avec les brosses à dents avant que celles-ci ne se retrouvent dans notre bouche. Et c’est là que les ennuis commencent. Des germes tels que le streptocoque (transmis par les gouttelettes respiratoires) ou E. coli (Escherichia coli) y voient-là un environnement parfait pour se développer. Pour éviter les maux de gorge, nausées, fièvres, maux de tête et diarrhées, une seule solution : nettoyer régulièrement le porte-brosses à dents/gobelets à brosses à dents.

Et pour cela, rien de plus facile. Trois méthodes s’offrent à vous. La première, laissez tremper votre porte-brosses à dents quelques minutes dans de l'eau chaude savonneuse. N’hésitez pas à frotter les recoins avec une vieille brosse à dents pour éliminer tous déchets.

Crédit photo : PavelRodimov/ iStock

La seconde méthode est quelque peu similaire mais il vous faut remplacer l’eau savonneuse par un mélange de bicarbonate de soude (toujours dans de l’eau chaude). Laissez agir et frottez si besoin avant de rincer et de laisser sécher.

La troisième et dernière méthode est radicale et consiste à désinfecter le porte-brosses à dents avec du vinaigre blanc ou à l’alcool ménager. Pour cela, laissez tremper le verre dans un mélange vinaigre-eau pour un résultat efficace.

En optant pour cette routine de nettoyage une fois par semaine, vous éviterez de laisser les bactéries proliférer et de tomber malade.