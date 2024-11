Cette application gratuite qui bloque automatiquement les appels des démarcheurs téléphoniques rencontre un énorme succès

Le démarchage téléphonique est un fléau qui agace de nombreux Français. Pour y remédier, des développeurs novices ont créé des applications efficaces.

Tous les jours, des démarcheurs vous appellent pour vous proposer des tas d’options dont vous n’avez pas spécialement besoin. Nouveau forfait téléphonique, réalisation de travaux dans votre logement, informations sur votre compte CPF… Le démarchage téléphonique est devenu un véritable fléau en France.

Crédit photo : iStock

Pour lutter contre cela, il existe quelques astuces à suivre pour ne pas être appelé par les démarcheurs. Certains smartphones proposent des solutions qui permettent de signaler les spams et de bloquer les numéros indésirables. Un sénateur a également proposé une solution radicale pour se débarrasser des appels indésirables. Il existe aussi des applications, créées par des développeurs novices, pour limiter les appels des démarcheurs.

Lutter contre le démarchage

Agacés par les appels incessants, Audrey Roemer et Damien Bannerot ont décidé de mettre au point leur propre solution pour lutter contre le démarchage. Pour cela, ces deux développeurs web indépendants ont créé l’application “Anti Spam”. Disponible sur IOS et Android, elle prévient l’utilisateur quand il reçoit un appel d’un démarcheur, ce qui lui permet de ne pas décrocher. Selon Actu Bordeaux, une option payante est également proposée et permet de bloquer les numéros. L’application connaît un grand succès puisqu’elle a déjà été téléchargée plus de 7 000 fois et évolue constamment, d’après les retours des utilisateurs.

Crédit photo : iStock

Audrey et Damien ne sont pas les seuls à s’être retroussés les manches pour créer leur propre application. C’est également le cas de Ryan Moreau, un jeune boucher de 23 ans, qui a créé l’application “Préfixe bloqueur” grâce à ses connaissances en codage et en technologie. Disponible sur Google Play Store, cette application bloque automatiquement les numéros suspects et les appels provenant de numéros associés aux sociétés de démarchage. Ainsi, votre smartphone reste silencieux lorsque vous recevez un appel indésirable.

“Mon appli ne fait pas que signaler qu’un appel est vraisemblablement du démarchage, mais bloque l’appel et ne déclenche pas la sonnerie du téléphone. En plus, elle est réglable et peut bloquer des appels et des numéros à la demande”, a précisé Ryan Moreau à Comment ça marche.

Pour ne plus recevoir d’appels indésirables, pensez à installer ces deux applications efficaces et pratiques.