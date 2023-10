Démarcheur téléphonique : 10 astuces pour ne plus être dérangé

Dring, dring ! Téléphonie, assurances ou entreprises énergétiques, les démarcheurs téléphoniques sont partout. Voici 10 astuces pour vous en débarrasser.

Depuis plusieurs années, le démarchage téléphonique abusif se répand massivement. On a tous été concerné au mois une fois dans notre vie. Cet appel non désiré, souvent commençant par 01 ou 09. Le but ? Vous démarchez pour vous vendre des services. Problème : dans certains cas, ces appels ne sont pas légaux et très intrusifs. Pour ne plus être dérangé par ces appels dus au démarchage téléphonique, on vous donne 10 astuces imparables pour se débarrasser de ces appels.

1. Bien connaître ce qu'est le démarchage téléphonique

SMS, numéros masqués, spam, il faut signaler ces appels abusifs. Crédit : IStock

On vous appelle plusieurs fois par jour, tous les jours, pour vous vendre des services ? Cela s'appelle le démarchage téléphonique abusif. Par exemple, une entreprise vous appelle pour vous vendre un abonnement téléphonique, un abonnement EDF ou pour parler du CPF. C'est du démarchage téléphonique abusif. Il existe des solutions pour s'en débarrasser, qu'on vous présente juste après.

Sachez que depuis le 1ermars 2023, le démarchage téléphonique est seulement autorisé du lundi au vendredi, avec des horaires précis : de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures. Démarcher quelqu'un par téléphone est, en revanche, interdit le samedi, le dimanche et les jours fériés.

2. S'inscrire sur Bloctel

En France, pour se débarrasser des démarcheurs téléphoniques abusifs, l'État a mis des moyens en place : Bloctel.

Bloctel est un service crée par le gouvernement pour aider les citoyens à lutter contre le démarchage téléphonique. C'est un service d'opposition au démarchage téléphonique 100% gratuit. Selon la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, Bloctel "permet à toute personne de refuser d'être démarchée par un professionnel avec lequel elle n'a pas de relation contractuelle en cours".

Pour vous inscrire sur ce service, il suffit de vous rendre sur la page internet "Bloctel" sur le site du service public. Vous pouvez inscrire un ou plusieurs de vos numéros de téléphone fixe et/ou mobile sur une liste officielle contre le démarchage téléphonique abusif. Vous pouvez inscrire jusqu'à 8 numéros, qui pendant 3 ans renouvelables ne pourront pas être dérangés par des démarcheurs. Grâce à Bloctel, ce sont plus de 23 000 000 d'appels évités par jour.

3. Attention, dans ces 4 cas, vous pouvez recevoir des appels...

Vous avez le droit de bloquer des numéros qui vous appellent pour du démarchage. Crédit : IStock

Vous êtes inscrit sur la liste de Bloctel et vous recevez encore des appels de démarchage téléphonique ? C'est normal. On vous explique tout.

Tous les appels ne sont pas bloqués par Bloctel. Il existe quatre cas où la loi autorise certains démarcheurs à vous appeler. Bloctel ne peut pas bloquer les appels des instituts d'études et de sondage ou des appels d'associations à but non lucratif.

Même si vous êtes inscrits sur Bloctel, des professionnels de la vente de journaux ou magazines peuvent vous appeler.

Un commerçant avec qui vous avez un contrat en cours peut continuer de vous appeler, même si votre numéro est inscrit sur la liste Bloctel. Par exemple, vous avez un contrat EDF, l'entreprise peut vous appeler pour continuer sa prospection.

4. Dire que vous n'êtes pas la personne recherchée

Vous recevez un appel d'un numéro inconnu commençant par 01 ou 09. Dans le doute vous décrochez : "Bonjour, M. Dupont?" La meilleure réponse à cette question est le mensonge. En répondant que vous n'êtes pas Monsieur Dupont, le démarcheur ne va plus vous rappeler.

5. Répondre que votre numéro est un numéro de téléphone professionnel

De nouvelles plateformes existent pour bloquer des numéros abusifs. Crédit : IStock

Même scénario : vous recevez un appel d'un numéro inconnu commençant par 01 ou 09. Vous décrochez. Et dévoilez votre meilleur talent d'acteur. Sur un ton légèrement agacé, expliquez au démarcheur qu'il vous appelle sur un numéro professionnel. Un argument de taille pour dissuader le démarcheur de vous rappeler.

6. Utiliser un service crée par les opérateurs mobiles

Renseignez-vous auprès de votre opérateur téléphonique. Il existe parfois des applications ou des services gratuits pour bloquer les appels commerciaux ou malveillants. Ces services bloquent les messages, spam et appels commerciaux.

7. Répondre que vous êtes mineur

SMS, numéros masqués, spam, il faut signaler ces appels abusifs. Crédit : IStock

Bon, cette astuce ne fonctionne que si votre voix est fluette...

8. Ne pas répondre à un appel inconnu

Vous recevez un appel d'un numéro inconnu commençant par 01 ou 09. Vous décrochez. Un démarcheur vous propose de vous inscrire à une nouvelle formation dans le cadre de votre Compte Professionnel de Formation (CPF). Vous ne savez pas quoi répondre... Erreur ! Il aurait fallu ne pas répondre. Ensuite, bloquer le numéro est la meilleure des solutions.

9. Si vous décrochez, ne relancez pas la conversation

SMS, numéros masqués, spam, vous avez le droit de signaler ces appels abusifs. Crédit : IStock

Vous recevez un appel d'un numéro inconnu. Vous décrochez. Vos parents vous ont bien éduqué et vous savez qu'à l'autre bout du fil, une personne travaille. Mais vous êtes tiraillé car vous n'êtes pas du tout intéressé. Un conseil : déclinez gentiment sans relancer la conversion. Sinon, le démarcheur va penser que vous êtes intéressé.

10. Mettez fin à l'appel fermement

SMS, spam, appels incessants... Le démarchage est un réel calvaire. En France, des personnes reçoivent parfois des vingtaines d'appels par jour. Si vous n'en pouvez plus, on vous invite à hausser le ton et mettre fin à l'appel de manière ferme et claire. Inutile de vous excusez et de dire que vous n'êtes pas disponible. Le démarcheur trouvera un autre moment pour composer votre numéro et continuer sa prospection. Mettez fin à la conversion rapidement et fermement.