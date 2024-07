Cette astuce gratuite vous évite d'être cambriolé pendant vos vacances

Quand vous partez en vacances, les cambrioleurs peuvent s’introduire dans votre domicile. Voici une astuce gratuite et efficace pour y remédier.

Partir en vacances peut être une source d’inquiétude. Si vous vous absentez pendant une ou plusieurs semaines, vous pouvez avoir peur qu’un cambrioleur s’introduise dans votre domicile pour vous voler vos biens. En effet, vous laissez votre maison et vos affaires sans surveillance pendant une longue période, ce qui n’est pas rassurant.

De nombreux cambriolages ont lieu pendant les vacances d’été et le choc est immense lorsque les habitants rentrent chez eux et voient leur logement retourné. D’après une étude menée par Poll&Roll, 60% des Français craignent d’être cambriolés pendant leurs vacances. En France, un vol a lieu toutes les 3 minutes et plus de 220 000 cambriolages ont eu lieu l’année dernière.

Crédit photo : iStock

Pour éviter d’être cambriolé durant votre absence, voici une astuce gratuite et efficace.

Éviter d’être cambriolé

Ce dispositif nommé “Opération tranquillité vacances” est mis en place à Metz. Les habitants qui partent en vacances peuvent remplir un formulaire pour s’inscrire auprès de la police municipale et indiquer la période pendant laquelle ils seront absents. Pendant leurs vacances, les policiers de la ville vont effectuer des passages fréquents à leur domicile et s’assurer qu’il n’y a aucune trace d’effraction.Une fois la vérification effectuée, les agents déposent un avis de passage et dressent un rapport s’ils ont constaté des anomalies.

“Quand les habitants s’inscrivent, on a une application via laquelle on reçoit les adresses concernées et les dates de vacances. S’ils sont à proximité, les agents iront faire une levée de doute au domicile. Ce dispositif s’intègre totalement dans la journée d’une patrouille. Les collègues qui arrivent aux abords vont s’assurer, sans violer le domicile, que toutes les ouvertures sont bien fermées. Ils s’adressent ensuite aux riverains afin de les questionner sur d’éventuels faits inhabituels dans le quartier”, a indiqué Nicolas De March, chef du service local de sécurité publique de Metz.

Crédit photo : iStock

Tous les membres des forces de l’ordre peuvent participer à cette opération, la police de secours comme la BAC. Ce dispositif est 100% gratuit. Pour s’inscrire, il suffit de récupérer une fiche de renseignements auprès des commissariats, des mairies de quartier ou en ligne, de la remplir et de la déposer à ces mêmes endroits au moins quatre jours avant votre départ.

Un dispositif qui fonctionne

À Metz, cette initiative porte ses fruits. En 2023, 810 personnes se sont inscrites, dont 533 en juillet. Aucun cambriolage n’a eu lieu dans la ville grâce à cette opération. En plus de cela, voici quelques précautions à prendre pour éviter les cambriolages. Vérifiez que vos portes et fenêtres sont bien fermées et installez des caméras de vidéosurveillance pour dissuader les cambrioleurs.

Faites vérifier vos serrures et ne cachez pas vos clés près de votre porte d’entrée. Evitez de laisser traîner des escabeaux ou des échelles près de chez vous et faites semblant que votre domicile est habité. Enfin, évitez de communiquer vos dates de vacances sur les réseaux sociaux et prenez des photos de vos objets de valeur avant de partir. De cette façon, vous pourrez passer des vacances en toute sérénité.