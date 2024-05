Peu de gens connaissent cette astuce qui permettrait d'économiser jusqu'à 465 € de carburant par an

On vous dévoile aujourd'hui une astuce qui devrait plaire à plus d'un automobiliste.

C'est un secret de polichinelle, les prix du carburant n'ont de cesse d'empoisonner le quotidien des Français, dont le portefeuille subit de plein fouet les fluctuations des prix du baril.

Les tarifs à la pompe restent hauts et représentent en effet un gouffre pour le budget des automobilistes.

Certains de ces derniers se débrouillent néanmoins comme ils peuvent pour ne pas avoir à débourser des sommes faramineuses, en traversant par exemple les frontières espagnole ou encore allemande, afin d'aller se fournir chez nos voisins.

Mais tout le monde n'a pas la chance d'être frontalier. Il faut donc rivaliser d'inventivité pour espérer faire quelques économies. Et à ce petit jeu-là, certains se démarquent avec des techniques aussi faciles qu'efficaces.

Crédit photo : IStock

Cette astuce permet d'économiser jusqu'à 465 euros de carburant par an

Savez-vous par exemple qu'il existe une petite astuce méconnue et parfaitement légale qui permet de se ravitailler pour pas cher ?

Révélée par nos confrères d'Autojournal, cette combine permettrait d'économiser plus 450 euros de carburant par an. Oui, vous avez bien lu.

Cette technique, très simple, repose sur l'utilisation d'applications et autres sites internet qui recensent les stations-service les moins chères.

Crédit photo : IStock

Citant l'expertise de la société Hippo Leasing, Autojournal détaille ainsi la marche à suivre et celle-ci passe notamment par... davantage de route. Les conducteurs désireux de faire des économies ne doivent pas avoir peur en effet de faire plus de kilomètres avec leur voiture, pour trouver les stations-service avec les tarifs les plus intéressants. Cela peut paraître à la fois paradoxal et fastidieux, mais c'est pourtant un gage de rentabilité, selon l'entreprise Hippo Leasing, basée à Blackburn, au nord de l'Angleterre.

Selon elle, « parcourir quelques kilomètres supplémentaires peut être rentable, si les économies en centimes par litre sont suffisamment significatives ».

« Être attentif aux prix du carburant et utiliser les outils disponibles pour trouver les meilleures offres peut être une stratégie financière judicieuse et responsable », croit savoir Autojournal, qui prétend qu'utiliser cette technique peut vous faire économiser jusqu'à 465 euros de carburant par an. Ce qui n'est, bien évidemment, pas négligeable.

Alors, convaincus ?