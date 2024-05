Dès le 1er juillet, les voitures neuves pourront ralentir toutes seules si vous roulez trop vite

Dès le mois de juillet, toutes les voitures neuves seront équipées d’un système leur permettant de lire les panneaux de signalisation. Elles avertiront le conducteur lors d’un excès de vitesse et certains véhicules pourront même vous faire ralentir.

C’est une nouveauté dans notre conduite : à partir du 1er juillet 2024, toutes les voitures neuves seront équipées de systèmes d’information et d’adaptation intelligente de la vitesse (AIV). Des détecteurs intelligents, sous la forme de caméras embarquées, seront capables de lire les panneaux limiteurs de vitesse et les données cartographiques des GPS, pour les comparer avec la vitesse du véhicule.

Ainsi, si vous roulez trop vite, le véhicule vous enverra un message. Deux dispositifs seront mis en place : le premier se contentera de prévenir l’automobiliste à l’aide d’un message visuel et sonore. Le second pourra agir directement sur la vitesse et faire ralentir le véhicule. Pour le moment, Peugeot aurait opté pour la première option tandis que Renault préfererait la version plus contraignante.

“La fonction de régulation de vitesse (SCF) va provoquer automatiquement une décélération progressive du véhicule en réduisant sa puissance ou en durcissant la course de la pédale d’accélérateur. En parrallèle, une alerte visuelle et sonore se déclenchera”, a précisé le gouvernement.

Crédit photo : iStock

Diminuer la mortalité routière

D’autres systèmes activables à la demande du conducteur seront également disponibles. Le régulateur de vitesse, déjà présent sur de nombreux véhicules, permettra aux automobilistes de maintenir l’allure de leur voiture à une vitesse définie. Les véhicules seront également équipés d’un limiteur de vitesse qui empêchera la voiture de rouler au-dessus d’une vitesse définie.

Ces aides à la conduite ont pour objectif de diminuer la mortalité routière et le nombre d’accidents sur la route. En 2023, 3 170 personnes sont décédées sur les routes de France, soit une baisse de 3% par rapport à 2022. Selon les données de la sécurité routière, 84% des accidents mortels sont provoqués par des hommes, raison pour laquelle la campagne de sensibilisation “Pour rester en vie, conduisez comme une femme”, a récemment été menée.

Bien que ces dispositifs seront mis en place dans les véhicules dès le mois de juillet, les automobilistes seront toujours maîtres de leur voiture et pourront forcer les accélérations malgré les recommandations du dispositif.