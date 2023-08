Découvrez les 10 destinations préférées des Français pour les vacances d'été

Aujourd’hui, nous avons la possibilité de voyager tout autour du globe. Avec une carte d’identité valable, vous pouvez visiter la plupart des pays européens. Avec un passeport, vous pouvez vous lancer dans un véritable tour du monde. Mais s’il fallait choisir une seule destination, laquelle sélectionneriez-vous ?

Liligo a établi un classement des destinations préférées des français pour l’été 2023

Vacances et voyages, chacun aborde ces sujets à sa manière. Il y a les globe-trotters qui voyagent régulièrement dans les pays les plus éloignés pour découvrir de nouvelles cultures et de nouveaux paysages, puis il y a les vacanciers qui souhaitent visiter chaque site touristique français avant de se lancer à la conquête de l’Europe.

Il y a aussi ces Français qui prennent l’avion pour rejoindre des destinations ensoleillées qui leur permettront de se dorer la pilule sans pour autant casser leur tirelire.

Ce qui est sûr, c’est que certains voyages attirent plus que d’autres. Ainsi, le comparateur Liligo a exploité toutes ses données pour établir un classement des dix destinations préférées des Français pour cet été.

Une ville de Thaïlande refait son apparition dans ce classement

Avant toute chose, il faut savoir que les vacanciers français sont très attirés par les pays étrangers. Pourquoi ? Parce qu’ils recherchent un dépaysement total, un climat agréable et un large choix d’activités de loisirs.

Néanmoins, les chiffres révèlent que, cette année, 64 % des français partiront en vacances en France.

Dans son classement, le comparateur Liligo a rencensé les villes préférées des français pour passer leurs vacances d’été. Et ce top 10 accueille une ville qui ne faisait plus partie des destinations les plus prisées ces dernières années. Il s’agit de Bangkok en Thaïlande.

Avant elle apparaissent Athènes en Grèce, New-York aux États-Unis, Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, Marrakech au Maroc et Bastia en Corse, de la neuvième à la cinquième position.

Les destinations préférées des français se trouvent en Corse, au Portugal et au Canada

Ce sont deux villes du Portugal qui arrivent en quatrième et troisième positions de ce classement des destinations les plus prisées par les français pour les vacances d’été. Porto et Lisbonne séduisent en masse car elles sont accessibles avec un budget réduit.

Découvrir deux villes du Portugal dans ce top 5 n’est pas étonnant. Car depuis des années, les français affectionnent ce pays pour son patrimoine, son climat, ses paysages et sa gastronomie.

Le numéro deux de ce classement établi par Liligo est une ville Corse. Il s’agit d’Ajaccio, la plus grande ville du sud de l'île. Très prisée, elle possède de nombreux atouts touristiques parmi lesquels un climat favorable, une grande facilité d’accès (grâce à un aéroport et de très nombreux vols), tous les attraits d’une grande station balnéaire, un patrimoine culturel très riche et de nombreuses activités nautiques.

Enfin, le leader de ce classement des destinations préférées des Français pour cet été 2023 est Montréal. Cette ville du Canada attire par son style et son atmosphère très particuliers. Par ailleurs, son centre-ville plonge les touristes dans un univers surprenant qui mêle le style européen à l’extravagance américaine.

Mais Montréal attire aussi pour ses nombreux musées, sa gastronomie, ses paysages et ses nombreux événement culturels.