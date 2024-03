Cette célèbre entreprise française recrute 300 personnes avec des salaires allant jusqu'à 4000€ par mois

Vous cherchez un emploi ? Cette entreprise lyonnaise recrute et les salaires proposés pourraient bien vous intéresser. Zoom.

Et si vous pouviez gagner jusqu’à 3900€ dans votre prochain boulot ? L’entreprise lyonnaise Alten, spécialisée dans les services IT et l'ingénierie, recrute plus de 300 personnes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et près de 200 personnes à Lyon. Oui, vous avez bien lu.

Comme l’indique le média Actu Lyon, l’entreprise mondialement reconnue a annoncé un recrutement de près de "4500 personnes en France en 2024, dont près de 200 rien que sur la région de Lyon". De quoi élargir le champ des possibilités pour les personnes en quête d’un nouveau travail ou actuellement sans emploi. Dans quels secteurs l’entreprise recrute ? Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, Alten cherche des personnes dans six secteurs d’activités : automobile, ferroviaire, énergie, sciences de la vie, télécoms, IT Services.



Crédit photo : iStock

Quels salaires pour quels postes ?

Pour ce qui est des salaires, le site Indeed indique que l’entreprise propose des salaires moyens compris entre, “29 656€ par an pour un poste de gestionnaire Adv et 47 309€ par an pour le poste Chef de Projet Senior”, précise Actu Lyon. La société a confié au média lyonnais : “Les salaires dépendent du niveau d’expérience et de chaque spécialisation, les profils recherchés étant très variés, nous ne sommes pas en mesure de communiquer sur ce point.”

Si vous cherchez un poste dans le domaine d’IT et de l’ingénierie, c’est le moment de tenter votre chance. Alors que la France compte plus de 3 millions de chômeurs, ces opportunités professionnelle donnent de l'espoir pour de nombreuses personnes. Et il n'y a pas qu'à Lyon que l'entreprise recrute. Parmi les autres régions de France ouvertes au recrutement par l’entreprise Alten, on retrouve Grenoble et Clermont-Ferrand. Des offres pour tout le monde donc !

Alors, envie de postuler ?

Crédit photo : iStock