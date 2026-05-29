McDonald's : ce comportement des clients au drive insupporte les employés qui n'en peuvent plus

Si vous avez l’habitude d’aller chez McDonald’s et de récupérer votre commande au drive, attention à ce que vous faites : contrairement à ce que vous pourriez croire, vous n’êtes pas vraiment seul dans votre voiture.

Pour gagner du temps quand on va chez McDonald’s, il est possible de passer par le drive et de commander sans descendre de sa voiture. Mais attention à votre comportement quand vous passez le portique, car l’un d’eux agace particulièrement les employés de l’enseigne.

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Pour commander au drive, le principe est simple : vous devez vous arrêter à une première borne pour passer votre commande. Là, vous devez généralement attendre quelques secondes le temps qu’un employé vous réponde avant de demander votre menu. Puis, vous avancez aux bornes suivantes pour payer et récupérer votre repas.

Faire attention à ce que l’on dit

Mais savez-vous que, contrairement à ce que l’on pourrait croire, vous n’êtes pas totalement seul quand vous attendez qu’un équipier prenne votre commande ? En effet, les employés de l’enseigne peuvent vous entendre dès que vous franchissez le drive-in, et ce même s’ils ne vous ont pas encore parlé. Pour cette raison, il est recommandé de rester poli et respectueux, tout comme lorsque vous entrez dans un commerce comme une boulangerie.

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C’est ce que dévoile Amber, une ancienne employée de McDonald’s, qui a abordé ce sujet dans une vidéo que l’on peut retrouver sur le site du média The Sun. Comme elle l’explique, un dispositif est installé à la borne de commande qui permet aux employés d’entendre ce que vous dites, et ce même si la conversation n’a pas encore démarré.

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“Vous voir et vous entendre”

Malheureusement, Amber et les autres équipiers de l’enseigne ont déjà entendu beaucoup d’agressivité de la part des clients trop impatients. Avant d’avoir passé commande, certains sont trop exaspérés par l’attente et s’énervent dans leur voiture, sans savoir qu’ils sont entendus. Ils peuvent dire des gros mots, voire des insultes envers l’enseigne et le personnel. Une mauvaise habitude qui rappelle ce geste qui exaspère les caissiers dans les supermarchés.

“Quand vous entrez dans le drive-in, nous pouvons déjà vous voir et vous entendre. Même si nous n’avons pas encore dit bonjour. Lorsque nous vous mettons en pause parce que nous sommes occupés, nous pouvons toujours vous entendre. Je ne vous raconte pas le nombre d’insultes que j’ai entendues”, explique Amber.

Ce comportement agressif ne fait qu’augmenter la pression des équipiers McDonald’s, qui doivent déjà aller le plus rapidement possible, ne pas faire d’erreur, travailler dans le bruit et faire face aux clients pressés et impatients. Au drive, n’oubliez donc pas que votre conversation n’est pas privée et que tout ce que vous dites est entendu par un équipier souvent débordé.