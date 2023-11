Cette fonctionnalité cachée de votre lave-vaisselle que vous ne connaissez pas va vous changer la vie

Ranger le lave-vaisselle de façon à ce que tous les ustensiles tiennent bien en place est un parcours du combattant. Certains objets ne rentrent d’ailleurs pas dans l’appareil à cause de leur grande taille. Pourtant, il y a une astuce pour cela.

On a tous sa façon de ranger les verres, assiettes, couverts, bols et autres tasses dans son lave-vaisselle. Il y a les plus minutieux et organisés qui utilisent tout l’espace disponible jusqu’au plus petit recoin, et ceux qui ne se posent pas trop de question et qui s’adaptent selon l’objet.

Sauf que lorsque certains ustensiles sont trop grands ou trop gros, ils prennent forcément plus de place, mais ils sont également plus difficiles à ranger dans le lave-vaisselle.

C’est le cas notamment des verres à vin. Il serait dommage de se priver de ces grands verres à pied lors de dîners et apéritifs, tout cela dans le but de pouvoir ranger son lave-vaisselle plus facilement.

Cette fonctionnalité cachée de votre lave-vaisselle pour ranger les verres à vin

Pas de panique cependant, puisqu’il existe une fonctionnalité cachée que peu de monde connaît.

Vous avez peut-être remarqué que le panier supérieur de votre lave-vaisselle possède des leviers latéraux. Si ce n’est pas le cas, empressez-vous d’aller regarder de plus près. Maintenant que vous avez remarqué ces leviers latéraux, ranger les verres à vin dans votre lave-vaisselle ne sera plus un problème lors des lavages.

Pressez les leviers de part et d’autre afin d’abaisser le panier à la hauteur que vous souhaitez. Placez vos verres et faites le test en fermant votre panier. L’espace entre le panier supérieur et le panier à couvert (ou le haut du lave-vaisselle) est beaucoup plus grand, permettant ainsi de placer de grands verres sans risquer qu’ils ne tapent leur voisin du dessus.

C’est simple et efficace. Et maintenant, à vous de jouer !