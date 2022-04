Le lave-vaisselle fait partie des appareils électroménagers à avoir dans sa cuisine. Vous l’ignorez peut-être, mais certains ustensiles supportent mal ce type de lavage. Suivez le guide.

L’apparition du lave-vaisselle dans les années 60 a révolutionné le quotidien d’un grand nombre de ménages. Aujourd’hui, cet appareil électroménager occupe une place importante dans la cuisine.

Il faut dire que cette machine nettoie en profondeur nos assiettes et couverts. De plus, les nouveaux modèles de lave-vaisselle consomment moins d’eau et d’électricité. Mais certains types d’ustensiles ne font pas bon ménage avec ce type de lavage.

Sans plus tarder, voici 5 choses à ne jamais mettre dans un lave-vaisselle :

Les ustensiles en bois

Sans surprise, les ustensiles en bois (cuillère, spatule, fourchette, palette, louche) occupent la première place de ce classement. La raison ? Le lave-vaisselle a de fortes chances de les abîmer ou de les déformer. Ces ustensiles absorbent les particules et les restes des pastilles de lavage.

Les verres en cristal

Même son de cloche pour les verres en verres en cristal. En effet, ces objets sont extrêmement fragiles et risquent de se fissurer ou de blanchir dans le lave-vaisselle. C’est pourquoi il faut privilégier un lavage à la main pour ce type de verres.

La vaisselle avec des motifs dorés

À l’instar des verres en cristal, la vaisselle à liserets dorés n’est pas compatible avec le lave-vaisselle. Une fois dans la machine, la décoration métallique risque de se décoller au fil du temps.

Les plats antiadhésifs

Poêles, casseroles, moules… Dans le lave-vaisselle, ces ustensiles de cuisine indispensables vont perdre leurs propriétés antiadhésives. Pour pallier ce problème, il vaut mieux les laver à la main avec une éponge non abrasive.

Les couteaux de qualité

La dernière place du classement est attribuée aux couteaux de qualité (manches en polymère ou en bois, lame en acier…). C’est simple : le lave-vaisselle va détériorer le côté tranchant et endommager le manche.