Cette mauvaise habitude vous fait perdre 157 euros chaque année

Au quotidien, nous avons de nombreuses habitudes qui peuvent impacter notre porte-monnaie. L'une d'entre elles, très fréquente chez les Français, nous ferait perdre 157 euros par an.

Avec la crise économique et l'inflation, nous sommes de plus en plus nombreux à faire attention à nos économies. Cependant, certaines habitudes que nous avons au quotidien peuvent nous faire perdre beaucoup d'argent, et ce sans que l'on ne s'en rende compte.

C'est le cas du gaspillage alimentaire, qui est toujours aussi important en France. En moyenne, un Français jette 25 kilos de nourriture chaque année, soit un repas par semaine, selon un récent communiqué dévoilé par Too Good To Go. En plus de cela, selon des chiffres rapportés par le ministère de la Transition écologique, en 2021, 1,7 million de tonnes de déchets comestibles ont été jetés en France.

Crédit photo : iStock

Ce gaspillage a de véritables répercussions sur l’environnement. En une année, 1,3 km2 de terres agricoles cultivées ont été gâchées. 390 litres d’eau sont gaspillés chaque semaine et l’équivalent de plus d’1 kg de CO2 est émis inutilement.

Une grosse perte financière

En plus d’avoir des conséquences sur l’environnement, le gaspillage alimentaire nuit à notre porte-monnaie. En effet, si l’on estime qu’un Français jette 25 kilos de nourriture par an, cela signifie qu'il perd 157 euros chaque année.

“Ce gaspillage a des conséquences directes sur le pouvoir d’achat des Français : il représente annuellement près de 157 euros par tête, soit près de 5% du budget alimentaire moyen, ce qui fait qu’un Français fait ses courses en vain 18 jours par an”, dévoile Too Good To Go.

Crédit photo : iStock

Pour réduire le gaspillage alimentaire et faire des économies, voici les bons gestes à adopter. Dressez toujours une liste de courses avant de partir au supermarché et n’achetez que les ingrédients dont vous avez besoin, afin d’éviter les doublons et les achats intules. Prévoyez également une liste de repas pour votre semaine et estimez bien la taille de vos portions. Regardez régulièrement les dates de péremption et notez que certains aliments sont toujours comestibles même si cette date est dépassée. Enfin, pensez à cuisiner les restes pour ne pas avoir à jeter de nourriture.