Cette méthode méconnue et efficace vous permet de payer moins cher le péage

Alors que des millions de Français vont prendre la route pour partir en vacances, cette astuce méconnue permet de faire des économies sur les longs trajets.

Cela n’aura échappé à personne : partir en vacances en voiture a un impact sur le porte-monnaie. Entre les prix des carburants et les tarifs des péages, il est fortement conseillé d’établir un budget avant de prendre la route.

Comme le précise le magazine l’Automobile, le budget moyen des Français qui partent en voiture s’élève à près de 300 euros.

Vous l’ignorez peut-être, mais il existe une astuce permettant de faire des économies, notamment sur les longs trajets. On doit cette solution à Franck Saless, un ingénieur nantais qui s’est intéressé de près à un rapport de la Cour des comptes sur les concessions d’autoroutes, rapporte l’Internaute.

Dans le détail, cette astuce permet de payer moins cher les péages d’autoroute « simplement en sortant et en re-rentrant aussitôt à certaines sorties définies», explique Franck Saless dans un numéro de l’émission Complément d’enquête.

Dans une interview accordée à Ouest France, ce dernier détaille ce stratagème :

«En France, on ne paye pas l’autoroute au kilomètre parcouru. Tout dépend de la porte d’entrée et de la porte de sortie; Pour baisser la note, il faut donc fractionner le plus possible votre itinéraire, sortir et rentrer à nouveau.Plutôt que de payer le trajet en une fois, vous allez le payer en deux, trois, ou quatre fois».