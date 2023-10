Cigarettes : voici la somme d'argent mirobolante que dépense un fumeur chaque année en France

Connaissez-vous le montant qu’un fumeur dépense annuellement en tabac ? On vous dévoile les chiffres exacts.

Alors que le premier ministre britannique a récemment annoncé ce 4 octobre la possibilité d’une loi interdisant le tabagisme, une étude a révélé le montant que dépensent annuellement les fumeurs en tabac. Et c’est hallucinant.

Le tarif moyen d’un paquet de cigarettes s’élève à 10,50€

Comme le rapporte le média LAdbible, une enquête publiée en 2019 par One Small Step aurait affirmé que le fumeur moyen (qui fume 10 cigarettes par jour) dépenserait environ 37,80 £ par semaine, soit 43€ (en se basant sur un paquet à 10,80£ (12€)). Sur l’année, cela représenterait près de 1 971 £ soit 2200€. Oui, vous avez bien lu. Une somme astronomique qui pourrait être utilisée pour de multiples projets.

Et selon une étude menée par Statista en 2022, ces chiffres auraient encore augmenté avec les années et avoisineraient les 2650€ par an de dépenses en cigarettes. Imaginez tout ce qu’il serait possible de faire avec cette somme d’argent ?

Combien d'argent dépensent les fumeurs en France ?

Si l’on part du même constat, en France, le coût moyen d’un paquet de cigarette est de 10,50€, si l’on fume 5 paquets par semaine, le coût total à la semaine reviendrait à près de 50€. Au mois, on avoisinerait les 210€ et à l’année les 2500€. Des chiffres qui font réfléchir.

Si vous cherchiez une bonne raison d'arrêter, vous l'avez ! N’est-ce pas ?