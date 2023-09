Les jeunes français fument-ils moins qu'avant ? Les chiffres sont édifiants

Vous êtes-vous déjà posé la question quant à l'évolution des comportements des jeunes avec le tabac et l'alcool ? L'OMS Europe se l'est d'ores et déjà posée puisqu'elle a mené une étude l'année dernière pour obtenir des éléments de réponse concrets.

L'État exerce un important pouvoir de dissuasion sur les jeunes

Avec l'augmentation significative du prix des cigarettes et les nombreuses campagnes destinées à alerter quant au danger du tabac, on peut espérer que les jeunes français fument moins qu'avant. En effet, cela fait deux bonnes raisons de ne pas tomber dans ce piège. En outre, une seule peut suffire pour convaincre.

En règle générale, les jeunes collégiens ou lycéens n'ont pas beaucoup d'argent de poche. D'autant que ces dernières années, le pouvoir d'achat des Français se voit écrasé par la hausse des prix à la consommation. Ainsi, s'acheter des paquets de cigarette est un luxe pour les adolescents. De plus, les campagnes anti-tabac lancées par le gouvernement sont de plus en plus violentes. Il suffit de poser ses yeux sur un paquet de cigarettes pour s'en rendre compte.

Les chiffres sont très révélateurs : les adolescents fument moins qu'avant

Les chiffres exploités pour réaliser cette étude s'étendent de 2010 à 2021. Mais ils s'avèrent significatifs. Car en 2018, 37.5 % des adolescents déclaraient avoir déjà fumé au moins une fois dans leur vie. En 2021, ce chiffre est tombé à 29.1 %. Avec les facteurs évoqués précédemment, il y a fort à parier que cette tendance se poursuive en 2022 et 2023. À savoir qu'en 2010, 52 % des adolescents confiaient avoir déjà fumé.

Pour compléter son étude sur le tabac et les jeunes français, l'OMS Europe s'est également penchée sur l'utilisation de la cigarette électronique. En 2018 et 2021, les chiffres sont restés stables. Malheureusement, l'institut a constaté que cette alternative a tout de même gagné en popularité auprès des adolescents.

En 2021, on note également une diminution de la consommation de cannabis avec 9.1 % des collégiens de troisième qui reconnaissent avoir déjà consommé cette drogue douce. En 2010, ce pourcentage était trois fois plus élevé.

Qu'en est-il de la consommation d'alcool chez les jeunes ?

Lors de cette enquête, l'OMS Europe a également souhaité étudier la consommation d'alcool chez les jeunes. Et les résultats montrent que ce produit rencontre beaucoup de succès chez les adolescents. En effet, deux élèves de troisième sur trois ont confié en avoir déjà consommé en 2021. La bonne nouvelle, c'est que ce chiffre est le plus bas constaté depuis 2010. Et c'est entre 2018 et 2021 que la baisse a été la plus fulgurante. Encore plus surprenant, le pourcentage d'élèves de troisième n'ayant jamais consommé de boissons alcoolisées a doublé en dix ans.

Pour expliquer les résultats plutôt encourageants de cette étude, ses auteurs ont évoqué la crise du Covid et ses confinements ainsi que les stratégies mises en place par l'État pour dissuader les jeunes de consommer de l'alcool et du tabac. Il n'y aucun doute possible pour l'OMS, les campagnes de sensibilisation sont efficaces sur les adolescents.