Conduire avec une doudoune cet hiver sera-t-il passible d'une amende ?

Saviez-vous qu’il peut être dangereux de conduire avec une doudoune ? Ce vêtement serait en effet trop volumineux pour la conduite. Pour dissuader les automobilistes de conduire en doudoune, une amende pourrait-elle être instaurée ?

Quand il fait froid, nous sommes nombreux à conduire avec notre manteau, voire notre doudoune, afin de nous réchauffer en attendant que le chauffage s’active dans notre véhicule. Cependant, cette habitude peut s’avérer dangereuse.

Au Royaume-Uni, il est strictement interdit de conduire avec une doudoune. Les automobilistes qui ne respectent pas cette interdiction peuvent recevoir une amende de 5 000 livres sterling, soit environ 6 000 euros, ainsi qu’un retrait de points.

Conduire avec une doudoune : une habitude dangereuse

La raison d’une telle sanction ? Selon les autorités britanniques, conduire avec une doudoune peut avoir des conséquences mortelles. En effet, la doudoune est un vêtement trop volumineux qui peut entraver la liberté de mouvement, bloquer les ceintures de sécurité et les airbags et limiter leur efficacité en cas d’accident.

“Après le choc, la ceinture de sécurité comprime tout d’abord les vêtements volumineux, avant même qu’elle puisse éviter au corps d’être projeté vers l’avant. Ainsi, de précieuses millisecondes sont perdues. Nous recommandons aux automobilistes de porter des textiles plus fins tels qu’une veste polaire. La ceinture étant ajustée au plus près du corps, on améliore ainsi la sécurité”, a expliqué Michael Pläffli, responsable recherche accidentologique et prévention chez AXA.

Crédit photo : iStock

Cette interdiction vaut pour les conducteurs mais également pour les passagers, adultes comme enfants. En hiver, les parents ont tendance à bien couvrir leurs bambins avec de gros manteaux. Pourtant, cette pratique est risquée et il est recommandé d’enlever les doudounes des enfants quand ils montent dans la voiture.

“Prenez le temps d’enlever la doudoune de votre enfant, cela peut lui sauver la vie. Veillez en fait à ce qu’il n’y ait pas trop de jeu au niveau des sangles, un gros centimètre suffit. Il suffit de placer la doudoune sur l’enfant une fois celui-ci attaché”, a précisé Michael Pläffli.

D’autres vêtements peuvent être dangereux pour la conduite. Il est en effet recommandé de ne pas conduire avec de grosses bottes d’hiver, des tongs ou des sandales. Pour le moment, aucun texte dans la loi française n’interdit de conduire en doudoune, en tongs ou en bottes, mais jusqu’à quand ?