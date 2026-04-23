«Je roulais à peine à 50 km/h» : ce radar défaillant flashe tous les véhicules sur cette route française

Certains radars peuvent connaître des dysfonctionnements. C’est le cas de l’un deux qui flashe toutes les voitures qui passent devant lui sur la Nationale 7.

Les radars sont les appareils détestés des automobilistes, d’autant plus qu’ils deviennent de plus en plus performants. C’est le cas du Velolaser, un nouveau radar automatique quasiment invisible, ou encore de ce radar dernier cri qui vous flashe sans que vous ne le sachiez.

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Mais bien qu’ils soient de plus en plus performants, les radars peuvent aussi connaître des défaillances. Récemment, un bug a été détecté sur la Nationale 7, dans la Drôme, à hauteur de Châteauneuf-sur-Isère.

Un radar fou

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En effet, un radar installé sur cette longue ligne droite depuis 2007 a commencé à flasher toutes les voitures qui passaient devant lui, et ce quelle que soit leur vitesse. Sur cette route, les véhicules ne doivent pas dépasser les 80 km/h, mais même ceux qui roulaient plus longtemps ont été flashés.

“Pendant deux jours, ça a été la fête du radar ! Il flashait sans arrêt, une photo à chaque véhicule”, “Il flashait les voitures à n’importe quelle vitesse. ça m’est arrivé alors que je roulais derrière une voiture sans permis, je me suis fait flasher alors que je roulais à peine à 50 km/h”, ont déclaré des témoins de l’incident à France 3.

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Aucune verbalisation

Ce bug s’est produit suite à une opération de maintenance, après laquelle les données n’ont pas été bien rétablies dans l’appareil. Aujourd’hui, ce dysfonctionnement n’est plus d’actualité car le radar a été réparé par un technicien qui est intervenu sur place.

Suite aux inquiétudes des automobilistes, les services de la préfecture ont affirmé qu’aucune verbalisation ne sera effectuée.