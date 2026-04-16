Vous pouvez rouler à 144 km/h sur l'autoroute sans prendre d'amende, selon la Sécurité Routière

Entre la vitesse réelle, la vitesse affichée sur le compteur et la vitesse prise en compte par le radar, difficile d'y voir clair sur les risques de sanction auxquelles vous vous exposez. Pour vous simplifier les règles, vous trouverez ci-dessous un récapitulatif officiel les marges d’erreur pour tous les types de radars cette année.

Sur la route, la sécurité est l’affaire de tous ! Et les excès de vitesse sont graduellement sanctionnés comme le prévoit le Code de la route. Au plus bas de l’échelle, l’excès de vitesse inférieur à 20 km/h hors agglomération est puni d’une amende 68 euros et d’un retrait d’un point sur le permis de conduire. A l’autre extrémité, les excès de vitesse supérieurs à 50 km/h avec récidive dans les 5 ans sont sanctionnés de 7 500 euros maximum, d’un retrait de six points, de la confiscation du permis et du véhicule.

Cependant, il existe une réalité peu connue du grand public qui offre une certaine flexibilité aux automobilistes : la marge d’erreur des radars. Cette tolérance a été instaurée par les autorités et permet de dépasser légèrement les limitations de vitesse sans risquer la sanction.

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Le principe-même de cette marge d’erreur repose sur la reconnaissance des imperfections techniques inhérentes aux appareils de mesure. En effet, l’État admet qu’aucun système n’est infaillible et accorde donc une “remise” sur la vitesse enregistrée par le radar. Cela signifie que la vitesse “retenue” lors d’un contrôle est donc systématiquement inférieure à celle effectivement mesurée par le radar.

Cette tolérance varie selon le type de radar et la vitesse du véhicule. Pour les radars fixes (qui sont toujours signalés en amont), la marge est de 5 km/h pour les vitesses jusqu’à 100 km/h, et 5% au-delà. Ainsi, sur une route limitée à 110 km/h, un conducteur flashé à 115 km/h verra sa vitesse retenue ajustée à 109,5 km/h.

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Marge pour radar fixe

Vitesse limitée à / Marge d’erreur / Excès de vitesse dès :

80 km/h / 5 km/h / 86 km/h (vitesse retenue : 81 km/h)

90 km/h / 5 km/h / 96 km/h (vitesse retenue : 91 km/h)

110 km/h / 5% / 116 km/h (vitesse retenue : 111 km/h)

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130 km/h / 5% / 137 km/h (vitesse retenue : 131 km/h)

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Les radars mobiles bénéficient d’une marge plus importante parce qu’ils sont techniquement moins avancés. Leur précision moindre justifie une tolérance de 10 km/h jusqu’à 100 km/h et de 10% au-delà. Par exemple, sur une autoroute limitée à 130 km/h, il est théoriquement possible de rouler jusqu’à 143 km/h sans être sanctionné par un radar mobile, la vitesse retenue étant ramenée à 128,7 km/h.

Marge pour radar mobile embarqué

Vitesse limitée à / Marge d’erreur / Excès de vitesse dès :

80 km/h / 10 km/h / 91 km/h (vitesse retenue : 81 km/h)

90 km/h / 10 km/h / 101 km/h (vitesse retenue : 91 km/h)

110 km/h / 10% / 122 km/h (vitesse retenue : 111 km/h)

130 km/h / 10% / 144 km/h (vitesse retenue : 131 km/h)

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Bien évidemment, cette tolérance ne doit cependant pas être interprétée comme une invitation à dépasser les limitations. Elle vise plutôt à prendre en compte les variations mineures de vitesse et les imprécisions des compteurs des véhicules. Les autorités rappellent aussi souvent que le respect des limitations reste la norme et la meilleure garantie de sécurité sur les routes.