Contre les mites, ce fruit que l'on trouve partout est la solution miracle

Si vous avez un problème de mites chez vous, on vous suggère d’opter pour une solution naturelle avec ce fruit ultra efficace que vous pouvez trouver partout !

Automne oblige, de nombreuses petites bêtes peuvent trouver refuge dans votre foyer ! Parmi elles, les mites font partie de ces visiteurs indésirables dont on aimerait bien se débarrasser sans trop se casser le dos !

Heureusement, il existe une solution simple et efficace à la portée de tous ! Et cette solution miracle est possible grâce à un fruit que vous pouvez trouver un peu partout dans la nature : les marrons !

En pleine saison de récolte, les marrons possèdent en effet des vertus pour garder vos vêtements et votre maison à l’abri de ces parasites ! Les marrons renferment ce qu’on appelle de la saponine, une substance naturelle dégageant une odeur répulsive pour les mites.

Les marrons, répulsif naturel contre les mites

Pour bien utiliser ses propriétés répulsives, il est d’abord essentiel de bien les cueillir. En effet, il faut vous assurer de ne pas confondre les marrons et les châtaignes. Les marrons sont brillants, denses et lisses tandis que les châtaignes sont rugueuses et contiennent des arêtes.

Crédit photo : iStock

Ensuite, vous pouvez utiliser ces marrons de différentes manières. Vous pouvez les placer dans les tiroirs de vêtements, au milieu des vêtements en laine ou autres textiles sensibles aux mites. Vous pouvez aussi en placer dans les placards et les armoires, si possible dans des sachets en tissu ou de petits contenants perforés.

Enfin, les marrons peuvent aussi être utilisés pour protéger les articles saisonniers dans votre grenier ou votre cave. Là encore, placez-les dans des sacs en tissu et suspendez-les aux poutres ou placez-les dans des boîtes de rangement !

Les marrons offrent une solution de conservation durable pour vos biens, respectueuse de l’environnement, pouvant s’avérer efficace durant un an ! Alors, prêt pour la cueillette des marrons ?!