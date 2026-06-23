Créer son entreprise en France : démarches, coûts et aides en 2026

Lancer une activité en France n'a jamais été aussi accessible. Depuis le 1er janvier 2023, toutes les formalités de création d'entreprise transitent par le guichet unique numérique de l'INPI, ce qui simplifie considérablement les démarches. Reste à choisir le bon statut, anticiper les coûts et ne pas rater les aides disponibles.

Quelle forme juridique retenir selon votre projet? Combien prévoir pour l'immatriculation? Et comment obtenir des exonérations de cotisations sociales dès le lancement? Voici les réponses essentielles pour démarrer dans les meilleures conditions.

Quelle forme juridique choisir pour créer son entreprise ?

Le choix de la forme juridique est la première étape de tout projet de création d’entreprise. Il conditionne le régime social du dirigeant, les obligations comptables et la fiscalité applicable.

La micro-entreprise, idéale pour démarrer simplement

La micro-entreprise (anciennement auto-entrepreneur) est la formule la plus rapide à mettre en place. Aucun capital social n'est requis, l'immatriculation est gratuite et la déclaration d'activité s'effectue en quelques minutes via le guichet unique. En 2026, les plafonds de chiffre d'affaires sont fixés à 203100€ HT pour les activités de vente et d'hébergement, et à 83600€ HT pour les prestations de services.

Ce statut convient parfaitement aux freelances, consultants et artisans qui souhaitent tester leur activité sans contrainte administrative excessive. De nombreux Français choisissent aujourd'hui de travailler à leur compte en utilisant la micro-entreprise.

Les sociétés : SASU, SAS, SARL, EURL

Pour les projets plus structurés, quatre formes sont couramment utilisées :

La SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle) : adaptée à la création en solo avec un président assimilé salarié, offrant une protection sociale proche du salariat.

La SAS (Société par Actions Simplifiée) : même cadre que la SASU, ouverte à plusieurs actionnaires, avec une grande liberté statutaire.

La SARL (Société à Responsabilité Limitée) : structure encadrée, idéale pour les projets à plusieurs associés.

L'EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) : variante unipersonnelle de la SARL, dont le gérant majoritaire relève du régime des travailleurs indépendants.

Comment immatriculer son entreprise en 2026 ?

Depuis le 1er janvier 2023, toutes les formalités de création transitent par le Guichet Unique. Ce portail centralisé transmet les informations à tous les organismes concernés (greffe, Urssaf, impôts) en une seule démarche.

Les étapes principales sont les suivantes.

choisir son statut juridique (SAS, SARL, micro-entreprise, EI, etc.) ;

(SAS, SARL, micro-entreprise, EI, etc.) ; rédiger ses statuts (pour les sociétés — non requis pour EI/micro) ;

(pour les sociétés — non requis pour EI/micro) ; déposer le capital social sur un compte bancaire bloqué (pour les sociétés) ;

sur un compte bancaire bloqué (pour les sociétés) ; publier une annonce légale dans un JAL ou sur un support habilité (pour les sociétés) ;

dans un JAL ou sur un support habilité (pour les sociétés) ; constituer le dossier ;

; déposer la demande sur le Guichet Unique ;

recevoir son Kbis (ou l'extrait SIRENE pour les EI).

Pour une société commerciale (SAS, SASU, SARL, EURL), les frais d'immatriculation s'élèvent à 33,83€, auxquels s'ajoute la déclaration des bénéficiaires effectifs pour 19,33€. La micro-entreprise, quant à elle, est exonérée de frais d'immatriculation.

Quelles sont les aides pour financer le lancement de son activité ?

Plusieurs dispositifs permettent d'alléger les charges lors des premiers mois d'activité.

L'ACRE : une exonération de cotisations sociales

L'ACRE (Aide à la Création ou à la Reprise d'Entreprise) est l'aide la plus courante. Depuis le 1er janvier 2026, ce dispositif a été profondément réformé par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026.

L'attribution n'est plus automatique: tout créateur doit désormais déposer une demande auprès de l'Urssaf dans un délai strict de 60 jours suivant le début d'activité. Sans démarche de sa part, l'exonération n'est pas accordée, même si toutes les conditions d'éligibilité sont remplies.

Le dispositif est réservé à des publics spécifiques:

demandeurs d'emploi ;

jeunes de moins de 26ans ;

bénéficiaires du RSA ou de l'ASS ;

créateurs en quartier prioritaire (QPV) ou en zone rurale (ZFRR).

Le montant de l'exonération dépend du revenu professionnel rapporté au plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), fixé à 48060€ en 2026.

Pour les micro-entrepreneurs, l'exonération reste à 50% jusqu'au 30juin2026, puis passe à 25% pour les créations à compter du 1erjuillet2026. Pour les sociétés, l’exonération est d’ores et déjà limitée à 25 % des cotisations sociales.

L'ARCE : recevoir ses allocations chômage en capital

L'ARCE (Aide à la Reprise et à la Création d'Entreprise) est un dispositif distinct, géré par France Travail. Il permet aux demandeurs d'emploi éligibles de percevoir 60% de leurs droits à l'allocation chômage (ARE) sous forme de capital à deux versements, pour financer le lancement de leur activité.

Anticiper la comptabilité dès la création

La gestion comptable commence dès le premier jour d'activité. Les obligations varient fortement selon la forme juridique choisie: la micro-entreprise bénéficie d'une comptabilité simplifiée (livre des recettes), tandis que les sociétés sont tenues de respecter des normes comptables plus structurées.

Anticiper ces obligations dès la création évite des irrégularités pouvant entraîner des pénalités. Le recours à un expert-comptable en ligne constitue une option accessible et efficace pour sécuriser sa comptabilité sans alourdir ses charges fixes.

La création d'entreprise demande une préparation rigoureuse: le choix du statut, les démarches d'immatriculation, les aides disponibles et l'anticipation des obligations comptables sont autant d'étapes qui déterminent la solidité du projet à long terme.

Bien préparé, le lancement peut être rapide et sécurisé.