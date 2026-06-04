Pourquoi des plaques d'immatriculation rouges apparaissent sur les routes et comment en avoir une ?

Plus rares que les plaques d'immatriculations roses, les plaques rouges sont distribuées dans des cas bien précis.

Des plaques d’immatriculation rouges sur les routes

On connaît tous les plaques d’immatriculation typiques : chiffres noirs sur fond blanc. Depuis quelque temps, on voit fleurir sur les routes des plaques d’immatriculation roses. Et voilà qu’arrivent désormais les plaques d’immatriculation rouges.

Moins courantes que leurs consoeurs, les plaques d’immatriculation rouges (TT) sont délivrées dans des cas bien particuliers. Comme le détaille l’arrêté du 9 février 2009, ces plaques se définissent par leurs « caractères blancs sur fond rouge » et « comportent la date de fin de validité du régime » à droite. Il s’agit en effet de plaques temporaires.

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Dans quelles circonstances peut-on bénéficier d’une plaque rouge ?

Crédit photo : automotoconso.com

Les plaques d’immatriculations rouges sont attribuées pour un « séjour temporaire, de certains moyens de transport acquis neufs pour l’exportation par des non-résidents », indique le site des douanes. Elles concernent donc les véhicules neufs achetés pour un séjour temporaire en France.

Ainsi, pour pouvoir bénéficier de ces véhicules TT, vous devez : avoir une résidence normale hors du territoire douanier de l’Union européenne ou dans un DOM ; séjourner temporairement dans l’Union européenne, et n'exercer lors de ce séjour aucune activité lucrative.

Ces plaques peuvent donc bénéficier à des personnes effectuant des stages ou des missions, des étudiants ou des journalistes, sans prendre en compte le troisième point. Les plaques rouges sont valables six mois renouvelables. Comptez jusqu’à douze mois maximum pour les stages et les étudiants. Quant aux journalistes, la durée monte à douze mois renouvelables.

Presque tous les types de véhicules peuvent afficher une plaque rouge : deux roues, cylindrée supérieure à 50 cm3, voitures de tourisme, autocaravanes et caravanes soumises à immatriculation propre, complètent encore les douanes.

Si vous êtes intéressé, les démarches doivent être effectuées auprès du service local des douanes.