De plus en plus d'utilisateurs se débarrassent de leur Thermomix

Objet incontournable de nos cuisines, le Thermomix est pourtant boudé par une partie des utilisateurs qui cherchent coûte que coûte à s’en débarrasser. Mais pourquoi ?

L’invention du Thermomix par la marque allemande Vorwerk a révolutionné notre façon de faire de la cuisine, il y a 50 ans. On ne peut plus s’en passer et il nous facilite la vie. En effet, ce robot de cuisine nous prépare des plats délicieux tout en nous faisant gagner du temps. C’est un véritable allié et il est devenu indispensable pour de nombreux foyers. Enfin, pas pour tout le monde.

Après l’enthousiasme d’un premier achat Thermomix, beaucoup déchantent. Ils sont nombreux à être déçus du produit et cherchent désormais à s’en séparer. Le site Neozone a répertorié les raisons principales de ce désamour entre les propriétaires de Thermomix et leur appareil.

La première raison est le prix de l’abonnement Cookidoo. Il s’agit de la plateforme de recettes de Thermomix vous donnant accès à de nombreuses recettes du monde entier. Tout cela est intéressant sur le papier, sauf que l’abonnement coûte 60 euros par an pour un appareil qui a lui-même coûté 1400 euros. Cela fait beaucoup pour les foyers qui n’ont pas forcément envie de remettre la main à la poche.

Les raisons du désamour pour le Thermomix

Le nouveau Thermomix TM7. Crédit photo : Vorwerk

Outre le prix conséquent d’un tel appareil, c’est également son utilisation et sa praticité qui sont en cause. Certains pointent du doigt le mode de cuisson de plusieurs aliments comme la viande : le produit cuit trop ou ne cuit pas de façon uniforme les aliments, tandis que ces derniers manquent souvent de goût. Une fois le Thermomix utilisé, ne reste plus que la corvée du nettoyage. Parfois même, ce sont les accessoires qu’il faut changer.

Face à ces inconvénients, nombreux sont ceux qui délaissent petit à petit leur Thermomix. Ce dernier ne fait alors plus que de la figuration dans votre cuisine puisqu’il est aussi très lourd à déplacer. Sans compter le bruit qu’il fait lorsqu’il fonctionne.

Par ailleurs, il faut noter la sortie, le 7 avril prochain, du nouveau Thermomix TM7 aidé cette fois-ci de l’intelligence artificielle. Les concepteurs semblent avoir pris en compte les remarques des utilisateurs, cités plus haut. Les accessoires sont plus grands et plus pratiques, le Thermomix devient contrôlable à haute voix et isole mieux la chaleur. Mais une fois encore, tout cela a un prix : 1599 euros.

C'est peut-être ainsi pour cela que les utilisateurs revendent leur Thermomix TM6 tant qu’il est encore temps : afin de s’offrir la version améliorée, pour cuisiner en toute sérénité.