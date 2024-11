Les gens se débarrassent de leur Airfryer pour cet objet beaucoup moins cher et meilleur pour la santé

Depuis ces dernières années, de nombreuses personnes délaissent les friteuses à air au profit d’un appareil beaucoup moins cher et meilleur pour la santé.

Cela n’aura échappé à personne : les friteuses à air - baptisée Airfryer - ont le vent en poupe. La raison ?

Cet ustensile de cuisine utilise une technologie qui fait circuler de l’air chaud à grande vitesse. Résultat : il est inutile de faire frire des aliments en les plongeant dans un bain d’huile.

Alors que cet appareil se vend comme des petits pains, un autre gadget est en passe de le détrôner.

En effet, de plus en plus de personnes délaissent les friteuses à air pour un objet beaucoup moins cher et plus sain pour la santé.

Un objet qui remplace le four traditionnel

Comme le précise The Daily Express, le four halogène (ou four cyclonique) possède les mêmes avantages que l’Airfryer, mais il coûte encore moins cher.

Cette alternative au four traditionnel est équipée d’un bol transparent permettant de surveiller la cuisson des aliments.

Cuisson type four, friture, option grill, cuisson à la vapeur… Cet accessoire réunit tous les ingrédients pour réussir des plats aussi divers que variés.

«Les fours halogènes assureront bien des taches comme la cuisson des œufs ou préparation du pain grillé. Ils s’avèrent irremplaçables pour préparer des petits-déjeuners savoureux et nutritifs», nous apprend le site expondo.

Si vous êtes intéressé.e, vous pouvez vous procurer une friteuse à air halogène Daewoo 17L sur Amazon pour une trentaine d’euros.

Les fans du modèle d'Amazon lui ont attribué une note impressionnante de 4,3 étoiles sur cinq, et de nombreux utilisateurs ont loué la rapidité et la facilité d'utilisation de cette friteuse.

Sur X, de nombreuses personnes ont mis en avant les avantages du four halogène :

«Je me suis offert un four halogène pour Noël (…) C'est un million de fois mieux que la friteuse à air de mauvaise qualité que j'ai achetée cet été», «Le four halogène est meilleur, plus sain et moins cher que la friteuse à air», peut-on lire parmi les réactions.

Et vous, allez-vous succomber au four halogène ?