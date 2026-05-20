Selon une étude, 33% des motards admettent rouler trop vite par envie de vitesse

Les conducteurs de deux roues incarnent un paradoxe : d’un côté le besoin d’être prudents sur les routes, de l’autre l’envie d’adrénaline à travers la vitesse, quitte à ne pas respecter les lois.

Les motards plus exposés aux risques sur la route

Les risques à moto ne sont pas les mêmes qu’en voiture, mais ils sont bien là. Une étude réalisée par BPCE L’Observatoire et révélée par RMC montre la contradiction qui anime les motards français. Ces derniers sont pourtant bien conscients des risques qu’ils encourent.

L’étude révèle ainsi qu’ils sont 79% à se considérer plus exposés aux accidents par rapport aux automobilistes. Sans carrosserie autour d’eux, les motards sont plus vulnérables et moins « protégés » que les conducteurs de voitures, par exemple.

De ce fait, les motards sont 80% à se dire davantage prudents qu'autrefois. Cependant, il leur arrive de faire des écarts, en particulier chez les jeunes conducteurs.

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Ils sont 33% à admettre rouler au-dessus des limites de vitesse

Crédit photo : VR19/ iStock

C’est là tout le paradoxe des motards. Ils se savent plus exposés au danger que les automobilistes, mais reconnaissent parfois enfreindre les règles à la recherche d'adrénaline. C’est ce que note l’étude, en particulier chez les 18-24 ans. Ils sont 44% d’entre eux à admettre dépasser les limites de vitesse autorisées sur les routes contre 33% chez les plus âgés.

Une tendance que confirment certains motards interrogés par Sud Ouest. « Je n’ai pas de limites, je roule comme un fou », admet Benjamin. Comme lui, les motards sondés sont 15% en recherche de vitesse. Corinne, amatrice de deux roues, est consciente des risques mais estime qu’il « faut se faire plaisir un petit peu aussi. » Mais tout cela n’est pas sans dangers.

Voilà pourquoi 71% des motards jugent le durcissement des amendes nécessaire afin d’augmenter la sécurité sur les routes. Ils s’opposent donc aux 54% qui pensent que les amendes sont trop élevées concernant les limitations de vitesse.

Pour allier plaisir de la vitesse à moto et sécurité, Mehdi Dahhan, un moniteur d’auto-école, demande à mettre en place des activités encadrées sur circuit. La solution pour satisfaire tout le monde ?