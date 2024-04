Démarchage téléphonique : si ce numéro vous appelle, ne décrochez pas !

Incessants et indésirables, les démarchages téléphoniques sont une plaie car ils utilisent plein de numéros différents à longueur de journée. Voici comment les repérer et éviter d’être constamment rappelé !

Le phénomène ne vous a certainement pas échappé ! Votre téléphone sonne par le biais d’un appel en provenance d’un numéro que vous ne connaissez pas. Il sonne une fois, deux fois, trois fois… Il s’agit certainement d’un démarchage téléphonique.

Parfois, il nous arrive de décrocher en pensant qu’il s’agit d’autre chose, de quelque chose de bien plus important, et on regrette en réalisant que ce n’est personne d’autre que quelqu’un qui veut vous vendre quelque chose. Si certains s’évertuent à rembarrer poliment la proposition commerciale, d’autres s’exaspèrent face à cet abus d’appels.

C’est la raison pour laquelle le gouvernement a pris des mesures pour réguler au mieux ces démarchages commerciaux par téléphone. En effet, depuis le 1er mars 2023, le démarchage téléphonique est autorisé uniquement du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h à 20h.

Par ailleurs, un démarcheur ne peut pas appeler un consommateur plus de quatre fois par mois. Et si vous refusez d’être démarché lors d’un appel, la société ne peut plus vous rappeler pendant 60 jours suivant ce refus.

Une astuce pour éviter les démarchages téléphoniques

De plus, les plateformes téléphoniques sont obligées d’utiliser des numéros spécifiques qui les distinguent de vos contacts personnels. Ces numéros commencent généralement par la même série de chiffres, selon la provenance de l’appel. Par exemple, pour la France métropolitaine, les numéros sont 0162, 0162, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0948 et 0949.

Ensuite, pour les démarchages provenant de Guyane auront le numéro 09476, ceux de Martinique (pour la Martinique) seront avec le numéro 09477. Pour la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, c’est le numéro 09475 tandis que pour La Réunion et Mayotte, les numéros sont 09478 et 09479.

Si ces règles sont enfreintes, les démarcheurs s’exposent à de lourdes amendes, allant jusqu’à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 pour une personne morale.

Enfin, il existe une astuce pour éviter tout appel indésirable grâce à un site d’opposition au démarchage téléphonique appelé Bloctel.gouv.fr. Il suffit de vous y inscrire et d’y enregistrer jusqu’à 10 numéros de téléphone fixe ou mobile que les démarcheurs n’auront pas le droit de vous appeler.

Une interdiction qui contient cependant quelques exceptions comme un appel effectué “dans le cadre d’un contrat en cours, lorsqu’il s’agit d’un appel en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines, lors d’appels émanant d’instituts de sondage ou d’associations à but non-lucratif, d!s lors qu’il ne s’agit pas de prospection commerciale”, précise le site du gouvernement.