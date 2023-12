10% de hausse sur les factures d'électricité en 2024 ? Mauvaise nouvelle pour les Français

Le gouvernement français s’apprête à sortir du bouclier tarifaire mis en place depuis début 2022. Pour cela, il envisage d’augmenter les taxes sur l’électricité, ce qui pourrait engendrer une hausse de 10% sur nos factures.

Lors de la récente crise énergétique, le gouvernement français a mis en place un bouclier tarifaire. Cette mesure avait pour but de protéger les Français de la hausse des prix de l’électricité depuis le début de l’année 2022.

Mais en cette fin d’année 2023, la crise énergétique semble se résorber. Pour cette raison, le gouvernement envisage de sortir du bouclier tarifaire. La situation pourrait donc revenir à la normale dès 2024. Pour cela, l’exécutif envisage de jouer sur la fiscalité et d’augmenter les taxes sur l’électricité.

“Dans la manière dont on augmente le coût de l’électricité, on peut en partie jouer sur ce retour à la normale des taxes”, a précisé Jean-René Cazeneuve, député et rapporteur général du budget.

Les taxes sur l’électricité en hausse

Depuis février 2022, les accises sur l’électricité ont été abaissées au minimum et étaient fixées à 1 euro par mégawattheure pour les particuliers et 50 centimes pour les entreprises. Avant la crise, ces taux étaient fixés à 32 et 36 euros, ce qui a engendré 8,9 milliards d’euros de perte pour l’État.

Si les taxes sur l’électricité seront en hausse en 2024, votre facture ne devrait pas augmenter de plus de 10%, le maximum fixé par l'exécutif. En plus de cela, certains fournisseurs devraient adapter leurs offres en proposant des réductions adaptées. Le bouclier tarifaire sera quant à lui remplacé par un chèque énergie pour aider les ménages les plus modestes.